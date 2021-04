Stoker est le deuxième candidat à annoncer sa candidature à la présidence de la FIA · .

Graham Stoker, vice-président du sport de la FIA, a annoncé qu’il se présenterait comme candidat pour succéder à Jean Todt en tant que président de l’instance dirigeante du sport automobile.

La présidence de Todt prendra fin cette année car les règles de la FIA l’empêchent de briguer un quatrième mandat.

Stoker a rejoint la FIA en 2001, lorsqu’il a été élu à la Cour d’appel internationale. Il est membre du Conseil mondial du sport automobile depuis 2004, représentant le Royaume-Uni, et a été élu vice-président en 2009, en même temps que Todt était élu président. Stoker, comme Todt, a été réélu en 2013 et 2017.

Dans une lettre aux clubs automobiles vue par ., Stoker a annoncé son intention de se présenter à la présidence avec le soutien du vice-président de la mobilité Thierry Willemarck et du président du Sénat de la FIA Brian Gibbons.

«Comme vous le savez, nous avons été membres de l’équipe de direction couronnée de succès du président Jean Todt ces dernières années», a écrit Stoker. «Pendant ce temps, nous avons pu aider à introduire de nombreux nouveaux programmes et ressources innovants pour soutenir les membres et avons aidé le président à développer nos clubs et à faire de la FIA une organisation internationale forte, respectée et influente.

«Maintenant que nous affrontons ensemble la pandémie de Covid, et avec l’encouragement de tant d’entre vous, nous avons l’intention de nous présenter en équipe aux élections, sous ma direction en tant que candidat à la présidence. Nous sommes fermement convaincus que les quatre prochaines années seront essentielles pour nous tous et que le moment est venu de la stabilité et de l’expérience qui s’appuient sur les succès passés, et non sur l’incertitude que le changement peut entraîner.

Les responsabilités du président de la FIA vont au-delà de son autorité de premier plan sur le sport automobile mondial. Les clubs automobiles et les organismes automobiles locaux relèvent également de la compétence de la FIA.

Dans sa lettre, Stoker a déclaré aux membres que sa candidature était basée sur le besoin de continuité pendant les défis de la pandémie mondiale. «Nous travaillerons en partenariat avec vous pour vous aider à nous remettre de cette période difficile et tragique», a-t-il déclaré.

«Les programmes seront priorisés, ce qui vous soutiendra davantage avec des ressources, une aide d’experts et un leadership ciblé. Bien qu’il semble y avoir des raisons d’un optimisme prudent concernant Covid, les experts suggèrent qu’il faudra quelques années avant que nos vies ne reviennent à ce qu’elles étaient autrefois. Nous sommes convaincus que vous nous soutiendrez dans nos efforts pour rétablir la confiance et «reconstruire en mieux». »

Stoker, un avocat sportif, est impliqué dans le sport automobile depuis 1985, date à laquelle il a commencé à faire du bénévolat en tant que steward, prenant un rôle de leadership en 1995 en tant que président des stewards permanents du British Touring Car Championship. Il est le deuxième candidat à annoncer qu’il cherchera à la présidence, rejoignant Mohammed ben Sulayem.

Lisez une analyse approfondie du rôle du président de la FIA et de qui peut s’attendre à le défier dans la dernière édition de la colonne RacingLines sur .

