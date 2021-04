Stone Cold Steve Austin révèle des discussions avec Vince McMahon pour avoir l’homme d’AEW Chris Jericho sur son podcast WWE

Le monde de la lutte a été choqué par la nouvelle que la star de l’AEW Chris Jericho apparaîtra sur le podcast Broken Skull Sessions de Stone Cold Steve Austin sur le réseau WWE.

Même si Jericho a eu une carrière de près de 20 ans à la WWE, être l’un des piliers de leur plus proche rival aujourd’hui est généralement une infraction de liste noire pour la WWE, traditionnellement.

Jericho fera son retour à la WWE… sur le podcast d’Austin!

C’est la première fois que AEW et la WWE travailleront sérieusement ensemble et Stone Cold Steve Austin a expliqué à Sports Illustrated exactement comment il y est arrivé.

« Avoir quelqu’un de là-bas sur une émission de la WWE, en particulier le calibre de Chris Jericho, est vraiment cool », a déclaré Austin. «Chris a passé près de 20 ans à la WWE. Lorsque vous parlez des meilleures courses de l’histoire de l’entreprise, le nom de Chris Jericho va apparaître.

«Je buvais une bière un soir après la diffusion de mon interview de Broken Skull Sessions avec The Undertaker, et à l’improviste, Chris Jericho a tendu la main et a dit:« Mec, c’était une super interview ».

«Je lui ai renvoyé quelques émojis, l’un d’une chope de bière et l’autre d’un aigle, puis il m’a appelé sur-le-champ.

«Nous avons parlé. J’ai toujours respecté l’enfer de sa carrière, et je suis heureux qu’ils soient là – cela donne aux gars et aux filles de la lutte professionnelle plus de lieux de travail.

Je pense que c’est incroyablement cool que la WWE et l’AEW aient laissé cela se produire! Chris Jericho sur Broken Skull Sessions avec Steve Austin! Ça va être fantastique 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/v49uUXsUUb – Alex McCarthy (@AlexM_talkSPORT) 2 avril 2021

«J’ai dit: ‘J’adorerais vous avoir dans la série.’ Et il a dit qu’il adorerait le faire, alors j’ai vérifié avec Vince [McMahon] à propos de ça.

«J’ai envoyé un texto à Vince et lui ai dit que nous avions cette idée badass de l’arrivée de Jericho dans la série. Vince dit: «C’est cool. Vas-y.’

«Mais moi et Vince ne nous débrouillons pas toujours bien avec les téléphones, les SMS et tout ça, alors j’ai envoyé un texto une fois de plus, ‘Êtes-vous sûr que c’est OK d’avoir Chris Jericho dans la série?’ Vince m’a donné le pouce en l’air et Chris est sorti pour faire le spectacle.

La carrière de Jericho mérite plus que les projecteurs qu’elle attirera sur l’émission d’Austin. De ses premiers travaux au Japon, à l’ECW et à la WCW avant sa longue carrière de près de deux décennies à la WWE, au Japon à nouveau et enfin à AEW, il a tout fait.

Sports Illustrated confirme que le propriétaire d’AEW, Tony Khan, a donné sa bénédiction à l’idée et Austin est ravi de tout entrer – et cela peut inclure AEW.

Steve Austin et Chris Jericho ont beaucoup d’histoire de l’ère Attitude

« Jericho est l’un des lutteurs les plus influents au cours des 30 dernières années et il est toujours aussi fort », a déclaré Austin. «Le gars a survécu dans tous les territoires où il est allé. Chris a toujours été capable de se réinventer et de faire quelque chose de nouveau et de frais.

«C’est un ouvrier et un étudiant du jeu. Pensez à tous les moments de merde sacrés qu’il a vécus dans ses matchs, ou comment il peut éclairer une place sur le microphone. Chris est l’une des plus grandes personnalités du monde, c’est la vraie affaire.

«Nous allons dans tout. Jericho est l’un des plus grands de tous les temps, et ça va être cool d’avoir quelqu’un d’AEW dans une émission de la WWE. Pour résumer, je suis ravi que les gens regardent cette émission. »