Stone : « Garuba est le meilleur défenseur hors NBA »

Les Rockets ont déjà entre les sourcils pour Usman Garuba. Ils ont obtenu leurs autres élections du premier tour, Jalen Green (2e), Alperen Sengun (16e) et Josh Christpher (24e), mais ils doivent encore lier l’Espagnol, qui reste sous contrat avec le Real Madrid et a commencé à négocier son départ du club blanc. Au Texas, ils espèrent que la résolution se terminera mieux que la vague de clins d’œil et de demandes à Sergio Llull au fil des ans, le meneur restant à Madrid et rejetant l’option NBA malgré l’insistance, dans ce cas, du manager Daryl Morey.

Le désormais directeur général des Rockets, Rafael Pierre, a parlé des élus après la sélection dans cette Draft 2021 en conférence de presse.

De Jalen Green, juste derrière Cade Cunningham, il dit qu’il est « un garçon béni d’une manière unique », « un joueur transcendant » et, quelque chose d’important pour lui, qui non seulement « court plus vite que les autres » mais « est athlétique d’une manière superfonctionnelle.” Josh Christopher est souligné comme « dynamique avec le ballon dans les mains » et comme « l’un des meilleurs en transition » de cette portée. Sengun, transféré du Thunder, a assuré qu’il mettra tout en œuvre pour triompher comme il le faisait déjà dans le Besiktas turc, son équipe d’origine en Europe.

Tous les trois devraient être dans la ligue d’été.

En arrivant à Garuba, le manager s’est concentré sur la défense mais pour le mettre très haut. “C’est le meilleur défenseur du monde en dehors de la NBA. Et il n’a que 19 ans. Il peut défendre votre centre. Il est perturbateur. Il peut voler, bloquer des tirs et rebondir”, a-t-il déclaré.

Cela ressemble à une analyse dans la presse américaine avant l’événement, dans laquelle la capacité de freinage d’Usman Garuba a été louée et des exemples tels que Jonathan Isaac, Marcus Smart, Draymond Green ou OG Anunoby ont été cités comme des similitudes dans la NBA.