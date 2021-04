Stone Gossard: «  Pearl Jam sera définitivement de retour  »

Dans une nouvelle interview avec Anne Erickson de Audio Ink Radio, CONFITURE DE PERLES guitariste Pierre Gossard a parlé des plans du groupe pour les mois à venir une fois que la pandémie de coronavirus s’est calmée. Il a dit: « CONFITURE DE PERLES sera certainement de retour. Je pense que nous serons probablement sur la route. Je veux dire, j’espère que nous commencerons à jouer des concerts à l’automne ou au début de l’hiver. Je ne sais pas ce qu’ils seront ou quand ils le seront, mais c’est mon espoir. Et après cela, nous avons beaucoup de spectacles de maquillage à faire. Nous avons beaucoup de travail à faire. «

Demandé si CONFITURE DE PERLES va se lancer dans l’enregistrement d’un nouvel album ou se concentrer sur les tournées pour soutenir l’année dernière «Gigaton», Pierre a dit: « Nous enregistrons toujours et faisons des trucs. Donc, ça ne me surprendrait pas si nous faisions plus d’enregistrement, mais il n’y a pas de plans pour le moment. Je n’ai aucune idée de ce que nous allons faire, mais je Je serai prêt à partir lorsque je recevrai l’appel.

«Gigaton» est sorti en mars 2020. Produit par Josh Evans et CONFITURE DE PERLES, il s’incline au n ° 1 du palmarès Billboard Top Rock Albums. En outre, il a atterri dans le Top 5 du Billboard 200. À l’international, l’album a fait ses débuts n ° 1 en Italie et en Autriche, Top 5 aux Pays-Bas, Suisse, Australie, Allemagne, Belgique, Norvège, Canada et Finlande et Top 10 dans le Royaume-Uni, Irlande et Nouvelle-Zélande.

Novembre dernier, Gossard dit Kerrang! qu’il aimerait «faire un autre disque qui choque vraiment les gens».

« Il y a un nouveau territoire [on ‘Gigaton’], et je pense que cela est de bon augure pour ce qui va suivre « , a-t-il déclaré. » Je pense que nous sommes encore en train de gratter la surface en termes de ce qui pourrait vraiment être des chansons aux sons très différents. Je suppose que je comparerais probablement [what I’m thinking of] à un «OK ordinateur»/‘Kid A’ moment, penser à RADIOHEADla transformation et le chemin qu’ils ont parcouru… Ça ne va pas être «OK ordinateur», évidemment, mais un moment où nous tombons sur quelque chose de très différent. Cette perspective m’intrigue toujours. J’aimerais faire un autre disque qui choque vraiment les gens – qui les fait dire: ‘Wow, c’est inattendu.’ «

Crédit photo: Danny Clinch



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).