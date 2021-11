Stone Ocean a déjà une date de première sur Netflix – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Cette semaine, Netflix a fait une émission en ligne où il a révélé de nouveaux détails sur l’anime qui arrivera sur son service. Parmi eux se trouve JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean, qui a déjà une date de sortie.

Ce sera le 1er décembre que les 12 premiers épisodes arriveront sur ce service. Ainsi, les fans du travail d’Hirohiko Araki auront de quoi se divertir alors que le studio David Production continue d’adapter le manga.

JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean commencera fort

Il y avait déjà eu une rumeur selon laquelle un certain nombre d’épisodes de cet anime sortiraient par mois, mais rien n’a été dit à ce sujet lors du streaming. Au cours de celle-ci, la participation de divers acteurs et actrices a été confirmée.

Parmi eux Ai Fairouz, qui joue Jolyne Cujoh, ainsi que Mutsumi Tamura qui joue Ermes Costello et Mariya Ise qui est derrière FF.Il y a aussi Atsumi Tanezaki, qui joue Emporio Alnino.

Parmi les autres artistes impliqués dans l’anime JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean figurent Yuichiro Umehara, qui est à l’origine de Weather Report; Daisuke Namikawa, responsable de Narciso Anasui ; et bien sûr, Daisuke Ono dans le rôle de Jotaro Kujo.

Netflix a également partagé une bande-annonce sous-titrée pour la série. On ne sait pas si le jour de la première cette adaptation animée aura un doublage en plusieurs langues, ou en fait, il faudra l’attendre un peu.

Une réunion père-fille dans le pire endroit possible

La vidéo en question montre Jolyne lors d’une réunion avec son père, Jotaro, après avoir été arrêtée et enfermée dans une prison. Là, son père explique qu’il est là à cause d’un complot.

Tout cela à cause de sa relation avec lui et de l’héritage de sa famille. La situation ne pourrait pas être plus compliquée pour elle. Mais tout au long de la série, il prouvera sa valeur pour devancer cette situation compliquée. Cependant, cela se verra plus tard.

L’aventure bizarre de JoJo : Stone Ocean est l’une des meilleures histoires créées par Araki ; c’est la raison pour laquelle il est si attendu par les fans.

Compte tenu du parcours de David Production, on peut s’attendre à de bonnes choses de cette adaptation.

Cependant, il reste encore des détails à connaître, qui devraient être partagés avant la date de la première. Il ne reste plus qu’à être patient et attendre que cette information arrive.

Source : Tierra Gamer