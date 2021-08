Stone Ocean – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

Lors d’un événement spécial dédié à JoJo’s Bizarre Adventure : Stone Ocean, Warner Bros. Japan a dévoilé la première bande-annonce, une nouvelle image promotionnelle, l’équipe de production et de nouveaux acteurs pour l’adaptation en anime du sixième volet du manga emblématique d’Hirohiko Araki. . Ce n’est pas tout! Netflix diffusera la série en exclusivité mondiale en décembre 2021, avant sa diffusion à la télévision japonaise à partir de janvier 2022.

Stone Ocean continuera à être en charge de David Production (Fire Force), qui a produit tous les projets de la franchise. Kenichi Suzuki et Yasuko Kobayashi reviennent respectivement en tant que réalisateur en chef et superviseur de scénario. Toshiyuki Kato (co-réalisateur de JoJo’s Bizarre Adventure : Diamond Is Unbreakable) est crédité en tant que réalisateur ; Masanori Shino (Hunter × Hunter : The Last Mission) s’occupera de la conception des personnages et Yūgo Kanno (JoJo’s Bizarre Adventure : Diamond Is Unbreakable) composera la musique.

Comme annoncé précédemment, l’ensemble vocal sera dirigé par Ai Fairouz dans le rôle de Jolyne Cujoh. Elle est accompagnée de : Matsumi Tamura (Ermes Costello), Mariya Ise (FF), Atsumi Tanezaki (Emporio Alnino), Yuichiro Umehara (Prévision météo), Daisuke Namikawa (Narciso Anastasia) et Daisuke Ono (Jotaro Kujo).

JoJo’s Bizarre Adventure a commencé à être sérialisé dans le magazine Weekly Shōnen Jump en 1987 et est arrivé sur les pages d’Ultra Jump en 2005. Les éditeurs de Shueisha ont compilé l’histoire en 130 volumes à ce jour. L’arc Stone Ocean a été publié entre 1999 et 2003, couvrant un total de 17 volumes compilés, allant du volume 64 à 80 dans la numérotation générale du manga.

Netflix fournit le synopsis officiel suivant pour JoJo’s Bizarre Adventure : Stone Ocean :

« Année 2011. Floride, États-Unis. Jolyne Cujoh est victime d’un accident de la circulation avec son petit ami : un piège pour lequel elle est encadrée et condamnée à 15 ans de prison. Pourra-t-il un jour se libérer de cette prison, de cet océan de pierre ? Les destins entrelacés de la famille Joestar et Dio livrent la bataille finale ! “

Les quatre saisons précédentes ont adapté les arcs Phantom Blood et Battle Tendency (2012-2013) ; Croisés Stardust (2015); Diamond Is Unbreakable (2016) et Golden Wind (2018-2019). De même, le manga dérivé de Hirohiko Araki, So Spoke Kishibe Rohan, a inspiré quatre quatre OVA qui ont été ajoutées à Netflix en février dernier.

Source : CinéPremière