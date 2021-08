Stone Temple Pilots annonce une tournée solo à l’automne 2021

PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE ont annoncé une série d’émissions à la suite de leur tournée avec BUISSON.

La première date officielle de la tournée solo commence le 9 octobre à Chattanooga lors de la BUISSON tournée en tête d’affiche et reprend le 18 octobre à Wichita, Kansas.

Les billets seront mis en vente aujourd’hui, vendredi 20 août à 10h00 heure locale. Pour acheter des billets, visitez www.stonetemplepilots.com.

PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE Dates de la tournée solo en 2021 :

09 octobre – Chattanooga, TN @ Tivoli Theatre*



18 octobre – Wichita, KS @ The Cotillion **



20 octobre – Cedar Rapids, IA @ Club 5**



22 octobre – Green Bay, WI @ Epic Event Center**



23 octobre – East Moline, IL @ The Rust Belt **



26 octobre – Covington, KY @ Madison Theatre **



27 octobre – Fort Wayne, IN @ Piere’s Entertainment Center**



29 octobre – Waterloo, NY @The Vine at Del Lago Resort & Casino**



30 octobre – Middletown, NY @ Orange County Fair Speedway Arena**



31 octobre – Huntington, NY @ The Paramount***



02 novembre – Hartford, CT @ Webster Theatre**



03 novembre – Harrisburg, Pennsylvanie @ XL Live**



05 novembre – Worcester, MA @ The Palladium**



06 novembre – Atlantic City, NJ @ Sound Waves au Hard Rock Hotel & Casino**



07 novembre – Jim Thorpe, PA @ Penn’s Peak**



09 novembre – Baltimore, MD @ Ram’s Head Live***

* avec DEVORA



** avec TYLER BRYANT ET LE SHAKEDOWN



*** soutien à annoncer

Chanteur Jeff Gutt rejoint PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE il y a quatre ans. Ses débuts d’enregistrement avec le groupe étaient sur son septième LP éponyme, qui est arrivé en mars 2018.

Gutt, un natif du Michigan de 45 ans qui a passé du temps dans l’acte de nu-metal du début des années 2000 PILE SÈCHE, parmi d’autres groupes, et était un concurrent sur “Le facteur X”, rejoint PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE en 2017 après avoir battu environ 15 000 espoirs lors d’une recherche prolongée qui a commencé plus d’un an plus tôt.

Original PILTOS DE TEMPLE DE PIERRE chanteur Scott Weiland, qui a retrouvé le groupe en 2010 après une interruption de huit ans mais a été licencié en 2013, est décédé en décembre 2015 d’une overdose de drogue.

Chester Bennington, qui a rejoint STP au début de 2013, est parti près de trois ans plus tard pour passer plus de temps avec son groupe principal LINKIN PARK. Bennington s’est suicidé en juillet 2017.



L’attente est terminée, les billets pour notre tournée d’automne sont en vente MAINTENANT!?? ??



Obtenez votre tarif ici :… Publié par Stone Temple Pilots le vendredi 20 août 2021

