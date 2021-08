Stone Temple Pilots et Bush annoncent une tournée à l’automne 2021

PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE et BUISSON fera équipe pour une tournée en tête d’affiche cet automne. La sortie dans 11 villes débutera le jeudi 30 septembre à Mesa, en Arizona, et se terminera le dimanche 17 octobre à Oklahoma City, en Oklahoma.

Les groupes multi-platine créeront une soirée musicale inoubliable, chaque groupe montant sur scène dans un ordre différent de la tournée principale tournante. Les fans peuvent s’attendre à un ensemble complet de musique des deux groupes, jouant certains des succès de rock alternatif les plus emblématiques de l’histoire de la radio.

Les billets seront mis en vente au grand public le vendredi 20 août à 10h00 heure locale sur www.stonetemplepilots.com et www.bushofficial.com.

Des billets d’un montant limité de 20 $ sont disponibles, sauf indication contraire* ci-dessous.

L’annonce intervient juste avant la sortie du Lionsgate Thriller en francais “Habitude” mettant en vedette BUISSON‘s Gavin Rossdale, Bella Thorne et Paris Jackson. “Habitude” arrive dans certains cinémas et partout où vous louez des films le 20 août; sur Blu-ray et DVD le 24 août.

PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE se lancera également dans une tournée solo, commençant le 9 octobre à Chattanooga, Tennessee et reprenant du 18 octobre au 9 novembre. Les billets seront mis en vente ce vendredi 20 août.

PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE et BUISSON Dates de la tournée 2021 :

30 septembre – Mesa, AZ @ Mesa Amphitheatre



01 octobre – El Paso, Texas @ Speaking Rock Entertainment Center *



03 octobre – Houston, Texas @ Cynthia Woods Mitchell Pavilion



05 octobre – La Nouvelle-Orléans, LA @ Champions Square



06 octobre – Birmingham, AL @ Oak Mountain Amphitheatre



08 octobre – Atlanta, GA @ Cadence Bank Amphitheatre à Chastain Park



09 octobre – Chattanooga, TN @ Tivoli Theatre (spectacle STP uniquement)



11 octobre – Franklin, TN @ FirstBank Amphitheatre



12 octobre – Greensboro, Caroline du Nord @ White Oak Amphitheatre



14 octobre – Quapaw, OK @ Downstream Casino



15 octobre – Brandon, MO @ Brandon Amphitheatre



17 octobre – Oklahoma City, OK @ Zoo Amphitheatre (émission de radio KATT)**

Billets de 20 $ disponibles sauf indication contraire :

* Spectacle gratuit



** Billets promotionnels à partir de 25$

Avec plus de 70 millions d’albums vendus, PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE ont rugi sur la scène en 1992 avec leurs débuts rauques, “Coeur”. Un succès éclatant, l’album a culminé à la troisième place du classement Billboard 200 et a dominé les ondes radio avec des succès comme “Ce genre de sexe”, “Jardin méchant” et le Grammy Award-simple smash gagnant “Peluche”. STP s’est rapidement distingué comme un groupe soumis à aucune tendance. Bénéficiant des riffs inimitables du guitariste Dean DeLeo, la section rythmique propulsive du bassiste Robert DeLeo et batteur Eric Kretz, et le charismatique baryton du frontman Scott Weiland, STP a dominé les voies aériennes, les listes de lecture de vidéos et les classements au cours de leur carrière légendaire. Le groupe a sorti son dernier album studio, “Perdida”, en 2020 avec un nouveau chanteur Jeff Gutt. Pâte magazine décrit “Perdida” comme l’expérience la plus riche PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE ont offert aux fans à ce jour.

Avec une discographie qui comprend des albums de rock fondateurs comme celui de 1994, six fois disque de platine “Seize Pierre”, ’96 triple-platine-vente “Valise à lame de rasoir” et les ventes de platine de 99 “La science des choses”, BUISSON a vendu plus de 20 millions de disques rien qu’aux États-Unis et au Canada. Ils ont également compilé une incroyable chaîne de 23 singles consécutifs dans le Top 40 des charts Modern Rock et Mainstream Rock. Onze d’entre eux ont atteint le Top 5, dont six ont atteint le numéro 1 : “Descendre”, “Glycérine”, “Tête de la machine”, “Avalé”, “Les produits chimiques entre nous” et “Le bruit de l’hiver”. Cette dernière est entrée dans l’histoire de la radio rock en tant que première chanson auto-produite à atteindre le numéro 1 sur Alternative Radio, où elle a passé six semaines au sommet du classement. La chanson est apparue sur “l’album de retour” de 2011 “La mer des souvenirs”, ce qui était BUISSONpremier album studio en dix ans. Cette année Panneau d’affichage a publié une histoire sur le groupe sous le titre “Like They Never Left” – un titre approprié en tant que quatuor multi-platine (chanteur/compositeur/guitariste Gavin Rossdale, guitariste Chris Traynor, bassiste Corey Britz et batteur Nike Hugues) ont rapidement repris là où ils s’étaient arrêtés. Depuis, ils ont continué à dominer la radio rock et à diffuser des émissions à guichets fermés devant un public du monde entier. Leur dernier album, “Le Royaume”, suivi de 2017 “Arcs-en-ciel noir et blanc”, lequel Gens magazine salué comme “un retour triomphal”.

