Stone Temple Pilots et Bush annulent la tournée américaine de l’automne 2021 “en raison de circonstances liées à Covid 19”

PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE et BUISSON ont annulé leur tournée co-titre annoncée précédemment. La sortie dans 11 villes devait débuter le 30 septembre à Mesa, en Arizona, et se terminer le 17 octobre à Oklahoma City, Oklahoma.

La nouvelle de l’annulation a été partagée vendredi 10 septembre par PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE. Le groupe a écrit dans un communiqué : “STP amis et famille, malheureusement BUISSON a dû annuler sa prochaine tournée avec nous qui devait commencer à la fin de ce mois. Nous sommes bien sûr attristés par cette nouvelle, mais c’est un signe des temps en ce moment. Cela dit, nos dates phares commençant le 17 octobre sont toujours d’actualité ! La seule date principale qui est annulée est le 9 octobre à Chattanooga, comme c’était pendant le BUISSON fonctionner et ne peut plus s’adapter à l’horaire. Nous serions ravis de vous voir tous là-bas pour le [remaining] dates, et nous avons tellement hâte de revenir sur tous les marchés annulés dès que possible. »

Dans une déclaration séparée, BUISSON a déclaré à propos de la décision d’annuler la tournée: “En raison de circonstances malheureuses et inévitables liées à Covid, nous ne pourrons pas aller de l’avant avec nos dates de tournée d’automne prévues – y compris nos apparitions au festival et notre tournée avec PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE.

“Nous ne saurions trop insister sur le fait que c’est déchirant de ne pas pouvoir sortir et jouer après tout ce temps, et après toutes nos tentatives de départs et d’arrêts qui ont suivi au cours de la dernière année et demie. Nous souhaitons présenter nos plus sincères excuses en tant que c’est la dernière chose que nous voudrions pour tous nos grands fans ainsi que nos bons amis dans PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE.”

BUISSON et PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE tous deux ont sorti de nouveaux albums en 2020 : “Le Royaume” et “Perdida”, respectivement.

BUISSONle seul membre d’origine restant est le leader Gavin Rossdale. PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE comprend trois membres originaux – le guitariste Dean DeLeo, bassiste Robert DeLeo et batteur Eric Kretz – plus chanteur Jeff Gutt, qui a rejoint le groupe en 2017.

Gutt, un natif du Michigan de 45 ans qui a passé du temps dans l’acte de nu-metal du début des années 2000 PILE SÈCHE, parmi d’autres groupes, et était un concurrent sur “Le facteur X”, rejoint PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE après avoir battu environ 15 000 espoirs lors d’une recherche prolongée qui a commencé plus d’un an plus tôt.

Original PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE chanteur Scott Weiland, qui a retrouvé le groupe en 2010 après une interruption de huit ans mais a été licencié en 2013, est décédé en décembre 2015 d’une overdose de drogue.

Chester Bennington, qui a rejoint STP au début de 2013, est parti près de trois ans plus tard pour passer plus de temps avec son groupe principal LINKIN PARK. Bennington s’est suicidé en juillet 2017.

En octobre dernier, BUISSON publié “Le Royaume Édition Deluxe”. Le disque comportait six chansons bonus, dont “Héros”, un hommage particulier à David Bowie, ainsi que des performances live de la chanson titre “Le Royaume” et célibataire “Fleurs sur une tombe”, qui est entré dans le Top 10 sur Active Rock Radio.



