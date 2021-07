Stone Temple Pilots lance la version live de “Tumble In The Rough” de l’édition Deluxe 25e anniversaire de “Tiny Music”

PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE célébrera le 25e anniversaire de leur LP 1996 “Petite musique… Chansons de la boutique de cadeaux du Vatican” en publiant une édition de luxe de trois disques/un LP. Prévu pour le 23 juillet, il comportera une version remasterisée de l’album original, des versions alternatives et des mixages de plusieurs des chansons, ainsi qu’un concert complet enregistré au Club La Vela à Panama City Beach, en Floride, le 14 mars 1997.

Une version live inédite de la chanson “Tombez dans le rugueux”, qui est le seul morceau de l’album uniquement crédité au regretté chanteur Scott Weiland, peut être diffusé ci-dessous.

STP guitariste Dean DeLeo a déclaré à Consequence Of Sound à propos de la chanson : “‘Tumble dans le rugueux’ est en fait venu de Scott luttant avec une guitare dans la maison de Santa Ynez où nous avons écrit et enregistré l’intégralité du disque. Nous l’avions remarqué assis pendant quelques jours à jouer ces accords. Le riff de couplet que vous entendez où il va d’un sol à un si bémol, il a d’abord proposé ce coup de langue et nous avons en quelque sorte construit toute la chanson autour de lui. De là, il s’est métamorphosé en Robert [DeLeo, bass] écrire les léchages d’ouverture et de fin. Nous l’avons arrangé, Scott a écrit les paroles et la mélodie, et c’était vraiment aussi simple que cela. Tout ce que vous avez à faire est de lire les paroles pour entendre où Scott était sur celui-là. C’est pour le moins autobiographique.”

“Petite musique” a été enregistré fin 1995 avec le producteur Brendan O’Brien au Westerly Ranch à Santa Ynez, en Californie.

Avant la sortie de “Petite musique”, Weiland a été arrêté pour possession de cocaïne, d’héroïne et d’accessoires de drogue et conduite sous l’influence d’une substance contrôlée. En avril 1996, un juge lui a ordonné de passer quatre à six mois dans un centre de traitement de la toxicomanie, ce qui a suspendu la tournée d’été du groupe aux États-Unis.

“Petite musique… Chansons de la boutique de cadeaux du Vatican” liste des pistes de l’édition de luxe :

Disque Un: Album Original Remasterisé 2021

01. Appuyez sur PLAY



02. Le suicide d’amour de Pop



03. dégringoler dans le rugueux



04. Big Bang bébé



05. Spectacle d’images de dame



06. Et donc je sais



07. Trippin’ sur un trou dans un coeur de papier



08. Fille de l’école d’art



09. Adhésif



dix. Chevaucher le cliché



11. Marguerite



12. Sept tigres en cage

Disque deux : premières versions, instruments et mixages alternatifs

01. Appuyez sur PLAY (Version pleine longueur)



02. Le suicide d’amour de Pop (Première version)



03. dégringoler dans le rugueux (Première version)



04. Big Bang bébé (Première version)



05. Spectacle d’images de dame (Première version)



06. Et donc je sais (Première version)



07. Trippin’ sur un trou dans un coeur de papier (Première version)



08. 5 ou 4 fois (Art School Girl) (Première version)



09. Adhésif (Instrumental)



dix. Chevaucher le cliché (Instrumental)



11. Sept tigres en cage (Première version)



12. Big Bang bébé (Version alternative)



13. Trippin’ sur un trou dans un coeur de papier (Mélange de percussions)



14. Fille de l’école d’art (Version Jaw Harpe)



15. La chanson acoustique de Kretz

Disque Trois : Live au Club La Vela, Panama City Beach, FL (14/03/97)

01. Crackerman



02. Charrue à viande



03. dégringoler dans le rugueux



04. Vasoline



05. Jardin méchant



06. Trippin’ sur un trou dans un coeur de papier



07. Peluche



08. Grand vide



09. Chanson d’amour interétatique



dix. Spectacle d’images de dame



11. Décollé



12. Big Bang bébé



13. Mort et gonflé



14. Type de sexe

Weiland, qui a retrouvé PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE en 2010 après une interruption de huit ans mais a été licencié en 2013, est décédé en décembre 2015 d’une overdose de drogue.

Chester Bennington, qui a rejoint STP au début de 2013, est parti près de trois ans plus tard pour passer plus de temps avec son groupe principal LINKIN PARK. Bennington s’est suicidé en juillet 2017.

Jeff Gutt rejoint PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE il y a quatre ans. Ses débuts d’enregistrement avec le groupe étaient sur son septième LP éponyme, qui est arrivé en mars 2018.

Gutt, un natif du Michigan de 44 ans qui a passé du temps dans l’acte de nu-metal du début des années 2000 PILE SÈCHE, parmi d’autres groupes, et était un concurrent sur “Le facteur X”, rejoint PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE en 2017 après avoir battu environ 15 000 espoirs lors d’une recherche prolongée qui a commencé plus d’un an plus tôt.



