Stonehenge : la reconstruction faciale « biaisée » d’un homme de 5 500 ans suscite un débat furieux | Sciences | Nouvelles

On dit que c’est la reconstruction la plus avancée du visage d’un homme néolithique jamais réalisée, et elle raconte l’histoire de la région avant même la création de Stonehenge. Des preuves médico-légales ont montré que l’homme avait entre 25 et 40 ans, était de forme élancée et était né il y a environ 5 500 ans. C’était environ 500 ans avant la construction du fossé circulaire et des berges de Stonehenge.

L’image incroyable a été partagée sur Twitter par les archéologues Alison Fisk, mais certains utilisateurs n’ont pas été impressionnés, affirmant que c’était inexact et une mauvaise représentation de ce à quoi un homme néolithique aurait ressemblé.

Un utilisateur a écrit : « Un certain nombre de corps momifiés de la période relative confirment la couleur probable de la peau.

“Votre hypothèse génétique n’est pas étayée par la plupart des preuves disponibles.

“Bien sûr, nous ne le saurons jamais avec certitude, mais je pense que vous auriez besoin de preuves contradictoires de l’époque et il n’y en a pas”

Un autre a déclaré: “Étonnamment blanc étant donné que la variante du gène SLC45A2 ne s’est élevée à un degré notable qu’il y a 5800 ans – remet en question le biais des constructeurs de reconstruction.”

Et ils n’étaient pas seuls dans leur frustration.

Un autre utilisateur a commenté la publication : « Sa barbe et ses cheveux auraient été plus légers et plus épais pour survivre au froid. Ses yeux seraient probablement plus clairs pour refléter les reflets de la neige.

Mais ce commentaire a également suscité un débat.

Un utilisateur a écrit : « Éblouissement par la neige ? Il vivait au Royaume-Uni, pas dans la toundra ! Et en tant que personne aux yeux bleu clair, cela n’aide pas avec les reflets, neige ou pas ! Quant à l’épaisseur des cheveux, il aurait pu aussi être chauve.

LIRE LA SUITE: Percée de Covid: le Royaume-Uni sonde la pilule miracle à domicile molnupiravir

Il semble, pour l’instant, que personne ne puisse tout à fait s’entendre sur ce à quoi l’homme aurait dû ressembler exactement, ce qui semble juste étant donné qu’il a vécu il y a 5 500 ans.

Le visage reconstruit a été exposé au English Heritage Stonehenge Visitor Centre en 2014.

L’exposition présentait également 250 objets qui ont été utilisés dans la construction de Stonehenge et ceux liés aux hommes et aux femmes du néolithique et de l’âge du bronze, leurs vies, leurs rituels et leurs pratiques.

Les objets importants n’avaient jamais été vus ensemble auparavant et ils racontaient l’histoire de l’évolution de la compréhension de Stonehenge au fil des siècles.

L’exposition faisait partie de la première phase du projet de 27 millions de livres sterling d’English Heritage visant à transformer l’expérience des visiteurs du site emblématique, rendue possible par une subvention de 10 millions de livres sterling du Heritage Lottery Fund (HLF) et des dons substantiels de la Garfield Weston Foundation, le Linbury Trust et la Fondation Wolfson.

A NE PAS MANQUER

Les Verts allemands travailleront avec le Royaume-Uni s’ils gagnent du pouvoir [INSIGHT]

Des scientifiques affirment qu’une comète géante se dirige vers la Voie lactée [REVEAL]

Le Royaume-Uni esquiver le chaos énergétique de l’UE alors que le lien «remarquable» avec la Norvège est mis en ligne [REPORT]

Bettany Hughes, auteure, historienne et présentatrice primée, a déclaré : « Je n’ai aucun doute que ceux qui ont construit Stonehenge l’ont fait avec admiration et avec une profonde appréciation de la beauté et du pouvoir du monde qui les entoure.

« Pendant des millénaires, des hommes et des femmes se sont rendus sur le site pour essayer de partager cette expérience.

“Au 21e siècle, avec l’aide de ces développements, nous pouvons apprécier à la fois l’histoire fascinante du site – et son mystère.”