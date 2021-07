Stonehenge percée après la découverte du « plus grand village préhistorique » près d’un monument | Royaume-Uni | Nouvelles

La célèbre structure britannique remonte à 3000 ans avant JC et se trouve encore aujourd’hui dans les champs du Wiltshire. La plupart des archéologues pensent qu’il a été utilisé comme lieu de sépulture pendant plus de 500 ans, et certains pensent qu’il avait une importance spirituelle possible, en raison de son alignement avec les solstices d’hiver et d’été. Et cette théorie a été renforcée lorsque des experts ont fait une découverte étonnante sur le site voisin de Durrington Walls.

Le présentateur Tony Robinson a expliqué lors de “Walking Through History” de Channel 4 comment les deux sont liés.

Il a déclaré: “Le professeur Mike Parker Pearson a découvert que le Stonehenge que nous voyons aujourd’hui est en fait un réaménagement sophistiqué d’un cercle de pierres beaucoup plus ancien et plus simple.

“C’est ici, sur ce site, que commence l’histoire du nouveau Stonehenge.

“L’équipe de Mike a fouillé le site de Durrington pendant plusieurs années.”

Le professeur Parker Pearson, de l’University College London, a expliqué comment son équipe s’est vite rendu compte qu’elle avait découvert “le plus grand henge de Grande-Bretagne”.

Il a ajouté: “Ce que nous avons trouvé, ce sont les restes de maisons – une seule pièce – cinq mètres et demi sur cinq mètres et demi.”

Mais M. Robinson a expliqué en détail comment la véritable ampleur de leur découverte est rapidement devenue apparente.

Il a ajouté : « Il y avait beaucoup de ces maisons, ce qui en fait le plus grand village préhistorique d’Europe.

« À une époque où la population de la Grande-Bretagne n’était que de quelques dizaines de milliers, Durrington Walls pouvait accueillir jusqu’à 5 000 personnes.

“Ils sont abattus en plein hiver.”

Les restes d’ossements d’animaux mis au jour suggèrent que des personnes se sont peut-être rassemblées sur le site pour le solstice d’hiver.

Stonehenge a été produit par une culture qui n’a laissé aucune trace écrite.

De nombreux aspects de Stonehenge, tels que la façon dont il a été construit et à quelles fins il a été utilisé, restent sujets à débat.

Le site, en particulier le grand trilithon, l’arrangement en fer à cheval des cinq trilithons centraux, la pierre du talon et l’avenue remblayée, sont alignés sur le coucher du soleil du solstice d’hiver et le lever du soleil opposé du solstice d’été.

Un relief naturel à l’emplacement du monument a suivi cette ligne et a peut-être inspiré sa construction.