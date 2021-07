Stonehenge : Une nouvelle théorie place les roches comme base pour le temple néolithique : « Incontestablement raison » | Royaume-Uni | Nouvelles

Le célèbre monument britannique remonte à 3000 ans avant JC et se trouve encore aujourd’hui dans les champs du Wiltshire. La plupart des archéologues pensent qu’il a été utilisé comme lieu de sépulture pendant plus de 500 ans, et certains pensent qu’il avait une importance spirituelle possible, en raison de son alignement avec les solstices d’hiver et d’été. Mais l’architecte paysagiste Sarah Ewbank, 62 ans, n’est pas d’accord, avançant une théorie incroyable dans son nouveau livre.

Elle pense que Stonehenge représente les ruines d’un temple néolithique autrefois majestueux avec un toit de chaume et une grande salle ovale surplombée par des galeries dans lesquelles des foules auraient pu se rassembler pour entendre des orateurs en dessous.

Mme Ewbank a créé plusieurs modèles de la façon dont elle pense que Stonehenge a pu avoir l’air autrefois, devenant plus gros à chaque fois.

Le diamètre total – environ 30 mètres – serait presque exactement le même que le Shakespeare’s Globe, un bâtiment au toit de chaume similaire dans lequel, plusieurs millénaires plus tard, la voix humaine pouvait porter à chaque membre du public.

Elle a déclaré: “C’est incontestablement la bonne taille pour un lieu public fermé.

“Peut-être qu’il y avait des festins dans les galeries, avec des danses et des musiciens jouant en dessous, ou peut-être que des cérémonies avaient lieu pour souhaiter la bienvenue aux solstices. Tout cela semble plutôt splendide.”

“Ils ont supposé qu’ils étaient des types rudes, durs, qui avaient peu avancé des hommes des cavernes grognant et étaient assez robustes pour adorer à l’extérieur.

“Mais nous savons que l’âge du bronze était suffisamment sophistiqué pour que des orfèvres fabriquaient des bijoux absolument époustouflants et qu’ils savaient fabriquer des alliages de cuivre comme le bronze.

“Il me semble évident qu’ils auraient voulu marquer le solstice d’hiver à l’intérieur, sous un toit, pas à l’extérieur dans le froid glacial.”

L’intérêt de Mme Ewbank aurait été piqué après avoir regardé une émission télévisée sur Stonehenge.

Stonehenge a été produit par une culture qui n’a laissé aucune trace écrite, la laissant ouverte à la spéculation.

De nombreux aspects du monument, tels que la manière dont il a été construit et à quelles fins il a été utilisé, restent sujets à débat.

Le site, en particulier le grand trilithon, l’arrangement en fer à cheval englobant des cinq trilithons centraux et l’avenue remblayée, sont alignés sur les solstices d’été et d’hiver.

Une forme de relief naturelle à l’emplacement du monument a suivi cette ligne, et les experts ont précédemment déclaré qu’elle avait peut-être inspiré sa construction.

D’autres associations astronomiques et la signification précise du site pour ses habitants sont encore fortement débattues.