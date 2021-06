Stöner Feat. Brant Bjork et Nick Oliveri, anciens membres de Kyuss : écoutez la nouvelle chanson “Rad Stays Rad”

STÖNER sortira son premier album studio, “La règle des stoners”, le 25 juin via Sons Psych lourds. Le deuxième single du disque, “Rad reste rad”, peut être diffusé ci-dessous.

STÖNER est le supergroupe formé par les parrains du rock du désert et les compagnons de longue date Brant Björk (membre fondateur de KYUSS, également ancien membre de FU MANCHU), Nick Oliveri (GÉNÉRATEUR MONDO, ancien membre de KYUSS, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE) et Ryan Güt. Le résultat de cette réunion du désert est “La règle des stoners”, un album de sept pistes de grande classe, groovy et entraînant, animé par l’esprit de ces véritables légendes.

Le son est doux, pourtant ce sont les mêmes qui ont créé la légende de KYUSS ainsi que le mouvement du désert et du stoner rock, plus vivant que jamais. “La règle des stoners” est une célébration du son du désert, la bande-son parfaite pour une balade sur les routes poussiéreuses du désert de Mojave, où tout a commencé.

Brant a expliqué à Outlaws Of The Sun comment STÖNER sont venus ensemble: “pseudo m’a appelé et voulait jammer. Alors nous nous sommes réunis et nous nous sommes bien amusés et cela semblait bien. C’était cool que nous jouions tous ensemble. C’était comme si nous étions des enfants qui recommençaient à jouer pour le plaisir sans aucune pression extérieure.

“Nous y avons tous mis nos influences musicales via des jam sessions originales”, a-t-il ajouté. “Cela ressemble à un mélange de punk rock, de métal, de blues rock et de hard rock. Certains trucs pour lesquels nous sommes déjà connus et d’autres qui surprendront et, espérons-le, divertiront les gens.”

Brant a ensuite appelé STÖNER “une chose à temps plein. Nous avons des plans à long terme pour STÖNER et la musique que nous créons. Nous réservons des dates de tournée à partir de 2022 en Europe et peut-être aux États-Unis. Ces plans sont entre les mains de nos agents de réservation, mais on nous a dit que la pandémie devrait être mieux contrôlée l’année prochaine et que davantage de zones seront ouvertes pour que des performances live se produisent. »

Selon Björk, “ça n’a été que du plaisir de jouer avec pseudo et mon batteur Ryan Güt. Je voulais faire quelque chose de différent et STÖNER m’a permis de le faire », a-t-il déclaré. « Ce projet me convient, surtout pendant la pandémie. Ça fait du bien de vibrer de nouvelles idées pseudo, qui est l’un de mes amis les plus proches et j’ai hâte d’interpréter ces nouvelles chansons devant un public en direct. Comme je pense que ces chansons méritent d’être entendues par un public en direct.”

“La règle des stoners” a été enregistré à La cabine Rad à Joshua Tree, Californie en octobre 2020 par Yossef Sanborn. La pochette a été conçue par Studio Branca.

“La règle des stoners” liste des pistes :

01. Rad reste Rad



02. Les enfants plus âgés



03. Propre Yer Blues



04. Rien



05. Evel ne meurt jamais



06. Démissionner



07. Tribu / Fly Girl



