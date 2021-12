L’artiste country Stonewall Jackson, connu pour son passage sur la scène du Grand Ole Opry pendant plus de cinq décennies, est décédé samedi après une longue bataille contre la démence vasculaire à l’âge de 89 ans.

The Opry, l’émission de radio la plus longue de l’histoire, a annoncé la mort de Jackson dans un communiqué de presse.

Jackson, un guitariste, a joué sur l’Opry à partir du 3 novembre 1956 et figurait toujours dans l’émission en 2010. En conséquence, Fox17 à Nashville note que le « Waterloo » est le membre actuel le plus ancien de l’Opry. La représentation de l’Opry de samedi soir a été consacrée en son honneur. Son vrai nom était Stonewall, d’après le général confédéré Thomas « Stonewall » Jackson.

« Waterloo » a été un succès dans les charts country et pop en 1959. Ses autres succès, principalement dans les années 1960, comprenaient « Don’t Be Angry », « BJ the DJ », « Why I’m Walkin' », « A Le temps des plaies ne peut pas effacer » et « Je me suis lavé les mains dans de l’eau boueuse ».

En 1971, il a enregistré sa version de « Me and You and a Dog Named Boo » de Lobo.

Au cours de sa carrière, Jackson a décroché 44 singles sur le palmarès country Billboard.

En 2008, à l’âge de 75 ans, il a réglé un procès fédéral pour discrimination fondée sur l’âge contre l’Opry. Il a affirmé que les responsables d’Opry avaient réduit ses apparitions à partir de 1998, et ont demandé 10 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 10 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs. Les termes du règlement n’ont pas été divulgués.

Jackson est né dans l’est de la Caroline du Nord et a grandi dans une ferme du sud de la Géorgie.

Le mentor de Jackson au début de sa carrière était la légende country Ernest Tubb, qui lui a acheté ses vêtements de première scène et l’a engagé comme première partie. Il a reçu le Ernest Tubb Memorial Award en 1997 pour ses contributions à la musique country, selon le site Web de Grand Ole Opry.

En 1991, il a publié en privé son autobiographie, « From the Bottom Up ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.