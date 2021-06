Stonewall : les Britanniques réagissent alors que la “mère” pourrait être remplacée par la “personne qui a accouché” | Royaume-Uni | Nouvelles

Certains militants ont demandé que le mot soit remplacé par un “parent qui a accouché”. À la suite des appels au remplacement du mot dans une campagne d’égalité controversée, les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​exprimé leur indignation face aux “flocons de neige réveillés”. Commentant l’histoire, un lecteur a déclaré: “Qu’arrive-t-il à notre langue anglaise, car elle semble être influencée par des fous complets.”

Un autre a déclaré : « Quand la majorité aura-t-elle réellement son mot à dire ?

“Il est temps de maîtriser ces flocons de neige réveillés.”

Un troisième a déclaré: “Ça me prend absolument la tête, j’ai ma fille qui dit que vous ne pouvez pas dire ça, il faut le dire de cette façon, je ne sais pas pourquoi il y a tant de gens peu sûrs d’eux là-bas.”

Une autre personne a appelé à l’arrêt de la “pensée idiote” dans une attaque furieuse contre ceux qui appellent au changement.

Ils ont dit : “Malade à mort de toutes ses ordures.

“Je suis sûr que toute personne sensée ignorera tous les idiots réveillés.

“J’ai donné naissance à deux beaux garçons, maintenant de merveilleux jeunes hommes et je suis leur mère/maman, pas leur ‘personne’. Ridicule !”

L’association caritative LGBT+ Stonewall a un programme qui conseille les organisations sur la façon dont elles peuvent devenir plus diversifiées.

Stonewall a également eu une correspondance avec le gouvernement gallois qui a maintenant conclu qu’il utiliserait le terme « allaitement » au lieu de « allaitement ».

Il a déclaré: «La politique de congé de maternité et d’adoption a été mise à jour en avril pour incorporer un langage non sexiste, en supprimant les références binaires au genre dans la mesure du possible.

« Une politique d’accompagnement, précédemment appelée politique relative aux nouvelles et futures mères, a été renommée « Politique pour les employées enceintes ou allaitantes ».

« Il a été révisé pour utiliser un langage non genré, en utilisant le terme générique « soins infirmiers » pour couvrir l’allaitement et l’allaitement.

“Il y a des références spécifiques à l’allaitement et nous avons veillé à ce que la politique soit inclusive pour les parents trans et non binaires.”

Stonewall a déclaré : « Depuis que nous avons mis en place le programme Diversity Champions en 2001, de nombreux grands employeurs ont développé d’importants programmes internes pour promouvoir la diversité et l’inclusion au sein de leur personnel.

La ministre des Egalités, Liz Truss, fait pression pour que les services gouvernementaux se retirent du programme d’emploi de l’organisation.

Selon le Times, Mme Truss a déclaré aux responsables qu’elle pensait que les organismes gouvernementaux devraient se retirer du programme des champions de la diversité, tandis que la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme s’est retirée pour des “raisons de coût”.