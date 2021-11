Stonex India s’associe à Shreyansh Innovations pour une nouvelle campagne de marque

Le film met en vedette Prateik Babbar et Rahul Bose

Stonex India s’est associé à Shreyansh Innovations pour lancer une nouvelle campagne de marque dans la catégorie marbre. Le film met en scène Prateik Babbar et Rahul Bose. Stonex India vise à réorganiser toute la catégorie du marbre avec une promesse de « La vraie brillance est intemporelle ». La campagne intégrée comprend les extensions film, extérieur, imprimé et numérique de la marque.

La campagne, conceptualisée et exécutée par Shreyansh Innovations, consiste en un film qui raconte comment un Babbar ouvertement flamboyant est humilié par la maison de Bose, grâce au marbre Stonex choisi par Bose il y a de nombreuses années.

« Stonex India est désormais devenu synonyme de grandeur, de finesse et de qualité dans l’espace de la pierre naturelle. Être la première et la seule marque en Inde à proposer la technologie SRS pour offrir le meilleur qui dure. En adoptant la même philosophie, cette campagne vise à éduquer les clients sur les avantages et le facteur X que la marque offre », a déclaré Gaurav Agarwal, directeur général de Stonex India.

« En interagissant avec des clients du monde entier, nous nous sommes rendu compte de la seule animosité commune à propos de la construction de leurs maisons, à savoir que cela reste pour toujours nouveau ! Nous visons à nourrir le facteur « Nouveau » avec des innovations de produits qui garantissent une beauté durable », a déclaré Siddharth Kumar, directeur marketing du groupe Stonex.

« Le marbre en tant que catégorie n’a jamais été annoncé en Inde. Ainsi, la campagne pionnière devait être quelque chose qui ne divertissait pas le consommateur, mais l’éduquait également sur ce qui se cache derrière le choix du marbre parfait pour votre maison. Et cette campagne vise à faire les deux dans une mesure égale », a ajouté Shreyansh Baid, directeur fondateur de Shreyansh Innovations, lors du lancement de la nouvelle campagne.

