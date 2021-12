« Stoney »: Comment Post Malone a forgé son identité musicale

L’émergence de Post Malone sur la scène de la musique pop se lit presque comme un conte de fées. Au cours de son improbable ascension vers le grand public, il a franchi tous les obstacles devant lui tandis que l’univers s’alignait en sa faveur, faisant de son premier album, Stoney, l’une des sorties les plus attendues de 2016.

Refuser de se conformer

Austin Richard Post n’a jamais été qu’un rappeur ou un chanteur. C’est un musicien avec la rare capacité d’entrer et de sortir de divers styles musicaux. Sa superpuissance en tant qu’artiste est qu’il refuse de conformer sa vision de la musique aux étiquettes ou aux définitions. Il n’est redevable à rien de tout cela – et cette position, bien que controversée dans certains cercles, lui a permis d’atteindre les masses.

Après l’avoir broyé dans une relative obscurité, Malone a été découvert par l’équipe de production de FKi et, en août 2015, a sorti « White Iverson », qui est devenu viral et l’a catapulté du rappeur SoundCloud à une véritable star. Au fur et à mesure que son profil commençait à grandir, le statut de ses collaborateurs augmentait également. Il a travaillé avec Kanye West, a décroché une place convoitée en tant que Justin Bieberd’ouverture de la tournée de , et a abandonné sa mixtape bien reçue du 26 août, avec des apparitions en tant qu’invités de Larry June, 2 Chainz, FKi 1st, Jeremih, Lil Yachty, Jaden Smith et Teo. Après s’être fait un nom et avoir été cosigné par la crème de la crème de l’industrie musicale, Post Malone a préparé Stoney. Sorti le 9 décembre 2016, il l’a solidifié en tant que star.

Fluidité artistique

Couvrant 18 pistes et d’une durée d’un peu plus d’une heure, Stoney présente Post Malone comme un artiste polyvalent qui n’a pas peur d’être brutalement honnête à propos de ses démons. D’emblée, sa fluidité artistique refuse de se laisser enfermer par des perceptions critiques : il intègre toutes ses influences, du hip-hop, de la pop, voire de la country, pour créer un son unique.

Tout au long de l’album, Malone aborde sa lutte contre la toxicomanie et l’alcoolisme, et comment sa nouvelle renommée a amplifié ces problèmes. Mais il sait aussi sortir de sa coquille mélancolique et savourer le fruit de son travail. Stoney puise dans toute la gamme émotionnelle de l’expérience humaine.

Bien que sorti un an avant la sortie de l’album, « White Iverson », même dans sa version la plus aboutie, reste magique. Ode au Temple de la renommée du basket-ball, il a donné le ton à Stoney, lancé la carrière de Malone et a finalement été certifié cinq fois platine pour des ventes de plus de cinq millions d’exemplaires numériques.

Un succès qui change la vie

Déployant Quavo of Migos, « Félicitations » est un hymne de célébration qui résume les succès qui ont changé la vie des deux artistes. Produit par le trio Metro Boomin, Frank Dukes et Louis Bell, « Félicitations » a même dépassé « White Iverson », culminant à la 8e place du Billboard Hot 100 pour devenir le single de Malone le mieux classé à l’époque.

Malone invite ses amis à contribuer à l’atmosphère qu’il crée sur Stoney. Les co-stars invitées incluent la star du R&B Kehlani (« Feel »), Pharrell Williams (contribuant à la production élégante et émouvante de « Up There »), Justin Bieber (« Cha-Cha ») et le motif minimaliste de River Tiber (« Cold » ), tout cela contribue à compléter la diversité de Stoney. À travers tout cela, Malone livre des paroles et des voix sincères dans une variété de styles qui font de l’album une écoute unique.

Des débuts prometteurs

Dans l’ensemble, Stoney était un premier album prometteur qui préfigurait l’énorme succès que Malone allait remporter. Il a fait ses débuts au n ° 6 du Billboard 200 américain – une performance extrêmement forte pour un nouvel artiste au milieu des années 2010. Le 6 juin 2018, l’album a été certifié triple platine par la RIAA, prouvant l’affirmation de Malone selon laquelle la nouvelle vague de musique pourrait être aveugle au genre et toujours commercialement viable.

C’est le penchant de Malone pour les crochets mélodiques combiné à une production de pièges luxuriante qui font de Stoney un début notable d’une superstar en plein essor. Se retrouvant toujours en tant qu’artiste, c’était la preuve que le meilleur était encore à venir.

