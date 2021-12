« Stood Up »: Ricky Nelson termine son fabuleux 1957

Ce n’est qu’en mai 1957 que Ricky Nelson a fêté son 17e anniversaire avec son premier tube national, avec le double-face « A Teenager’s Romance » et « I’m Walking ». Mais le reste de l’année a été riche en succès pour la jeune pin-up du New Jersey, et le 30 décembre, il l’a complété avec une autre entrée dans les charts et une autre de ses chansons les plus célèbres, « Se lever. »

Ce premier hit, l’une de ses deux entrées dans les charts sur Verve, a été un double gagnant pour Nelson, les chansons atteignant respectivement les numéros 2 et 4. Sa popularité était si enveloppante que beaucoup de singles de Ricky produisaient deux entrées dans les charts pour le prix d’une. Après que « You’re My One and Only Love » ait calé au n ° 14, il a retrouvé son statut de Top 10 avec le hit n ° 3 « Be-Bop Baby ». Il était accompagné d’un remake n°29 du succès de Bing Crosby et des Andrews Sisters en 1950 « Je vous ai dit que je t’aimais ? »

Vint ensuite le rythme « Stood Up », écrit par le chanteur country basé à Dallas Dub Dickerson avec Erma Herrold. C’était une chanson avec un tel attrait qu’elle est apparue non seulement dans les charts pop de Billboard, mais aussi dans les listes R&B et country. Mettant en vedette le célèbre James Burton ainsi que Joe Maphis aux guitares, le single a été décrit dans Cash Box comme un « air torride pour adolescents », car le magazine spécialisé l’a choisi comme son « Disque de la semaine ».

La chanson s’est classée avec Nelson déjà bien placé dans le Top 10 de l’album et PE charts, tous deux avec des sorties intitulées Ricky. « Stood Up » a commencé au n ° 22 sur les meilleures ventes en magasin, répertorié avec sa face B « Waitin’ In School », qui a revendiqué sa propre place dans le Top 100 Sides. Le numéro de tête a ensuite passé trois semaines au n ° 2, sa meilleure performance à ce jour, tandis que « School » a progressé au n ° 18.

