Storage Wars Dan Dotson a failli se faire mordre le doigt par son bulldog ⋆ .

Dan s’est impliqué dans une bagarre entre ses bouledogues français (Photo:

. | Instagram)

La star de Storage Wars, Dan Dotson, a failli perdre son doigt après avoir tenté de séparer ses chiens lors d’un combat.

L’horrible accident s’est produit en décembre, mais Dan a revécu sa blessure lorsque Storage Wars a été diffusé la nuit dernière sur A&E.

L’homme de 58 ans a été vu portant des bandages épais à la main lors d’une vente aux enchères et a déclaré à la salle qu’un de ses bouledogues français s’était mordu le doigt.

Si cette petite mention a piqué votre intérêt pour plus de détails, nous devrions vous avertir – ce n’est pas pour les faibles de cœur ou les estomacs.

Dan a précédemment révélé que ses bouledogues français Louis et Jax, qui sont “ les meilleurs amis ” et “ inséparables ”, étaient tombés dans la ferraille, et il avait commis l’erreur d’intervenir.

Dans la légende d’une vidéo YouTube, le commissaire-priseur a expliqué: “ Louis et Jax sont les meilleurs amis, mais lorsque les intimidateurs se battent, vous devez faire attention à l’endroit où vous placez vos doigts.

«Louis m’a accidentellement mordu le doigt. Merci Dr Grigoryan d’avoir sauvé mon doigt.

** Avertissement – contenu graphique **

Comme on le voit dans la vidéo, le bout de l’annulaire gauche de Dan était presque sectionné, tandis que du sang recouvrait son alliance.

Heureusement, les médecins de l’hôpital de Redlands ont réussi à sauver le doigt de Dan et l’un des autres chiens de la famille a arrêté le combat entre Louis et Jax.

Dan a déclaré: “ J’adore mes chiens, nous avons un mastiff de 100 livres qui a rompu le combat après avoir été mordu. Il a bien fait, serrant et épinglant l’agresseur comme un T-Rex au sol.

«À partir de maintenant, c’est le travail de Rambo de briser les garçons quand ils se battent.

Dan et Laura sont commissaires-priseurs sur Storage Wars (Photo: Cinema Vehicle Services / Kobal / REX / Shutterstock)

En savoir plus: actualités télévisées américaines



Louis et Jax appartiennent au fils de Dan, Garrett, et ont rejoint la famille en janvier et mars 2019 respectivement.

Dan et sa femme Laura sont des commissaires-priseurs qui dirigent la société American Auctioneers à Riverside, en Californie.

Le couple a rejoint l’émission de télé-réalité Storage Wars en 2010, Dan agissant généralement en tant que commissaire-priseur.

La 13e saison de Storage Wars – qui suit les acheteurs professionnels pour faire des offres sur le contenu inconnu des casiers de stockage mis aux enchères en raison d’une perte de loyer – a débuté le mois dernier.



PLUS: The Weeknd se produira aux Brit Awards après le snob des Grammys



PLUS: Adil Ray de Good Morning Britain critiqué pour une blague “ irrespectueuse ” sur l’alcool dans l’interview de Paul Gascoigne

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();