StoreKit 2 avec des mises à jour des achats intégrés et des abonnements désormais disponibles pour les développeurs

Apple a rappelé aux développeurs que StoreKit 2 est désormais disponible dans le cadre d’iOS 15 et des autres plates-formes Apple récemment mises à jour. StoreKit 2 améliore le fonctionnement des achats et des abonnements intégrés dans les applications. Apple a également mis à jour l’API App Store Server et ajouté des notifications en temps réel permettant aux développeurs de voir les achats au fur et à mesure qu’ils se produisent.

StoreKit 2 utilise les dernières améliorations du langage de programmation Swift et introduit de nouvelles API qui garantissent aux développeurs d’obtenir les informations les plus récentes sur leur application. StoreKit 2 sécurise également les achats en les signant de manière cryptographique. Les utilisateurs adoreront que StoreKit 2 leur permette de demander facilement des remboursements et de gérer leurs abonnements à des applications individuelles.

La nouvelle API du serveur App Store d’Apple aide les développeurs à résoudre les problèmes d’achat. Les développeurs peuvent voir un historique des achats intégrés d’un utilisateur et voir l’état de son abonnement.

Enfin, les notifications du serveur App Store permettent aux développeurs d’obtenir des notifications d’expiration d’abonnement, d’échange d’offres et de remboursement.

Ces nouvelles fonctionnalités font partie d’iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 et watchOS 8, ce qui signifie qu’elles sont désormais disponibles pour les développeurs.

