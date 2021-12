Storm Barra EN DIRECT: Une bombe météorologique explosive de 1 000 milles de large éclate – 56k plongé dans l’obscurité | Météo | Nouvelles

Storm Barra a été nommé d’après le présentateur météo irlandais, Barra Best, a-t-on révélé.

M. Best, qui rend compte de la météo pour BBC NI, a déclaré qu’il ne savait pas que son nom allait être mis dans le mix jusqu’à ce que la liste des noms des tempêtes 2021/22 soit annoncée.

Il a déclaré: « Ce qui s’est passé, c’est que le chef du service météorologique irlandais, Met Eireann, m’a appelé en août et m’a demandé d’où venait mon nom et j’ai pensé que c’était un peu étrange, je ne savais pas pourquoi elle demandait.

« Il vient du sud-ouest de l’Irlande de Finbarr, St Finbarr dans le comté de Cork et il en est dérivé.

« Elle a dit oh ça va, ça va. J’ai demandé pourquoi tu voulais savoir et elle a dit oh tu le sauras dans environ un mois.

« Bien sûr, l’e-mail est sorti et la liste des noms a été annoncée et elle avait décidé d’y mettre mon nom. »