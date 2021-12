Storm Barra Scotland: Le système d’horreur de l’heure et des lieux exacts frappera AUJOURD’HUI – Avertissements rencontrés | Météo | Nouvelles

Les Écossais sont prêts pour 10 à 20 cm de neige dans certaines régions mardi. Le Met Office a annoncé qu’une profonde zone de basse pression en provenance de l’océan Atlantique allait blanchir certaines parties de l’Angleterre et de l’Écosse, avec des avertissements de possibles coupures de courant.

L’ensemble du Royaume-Uni est sous un avertissement météorologique jaune du Met Office moins de deux semaines après que la tempête Arwen a frappé le pays.

Environ 700 foyers restent sans électricité, et certains devront peut-être attendre jusqu’à trois mois pour être indemnisés.

Alors que la tempête Barra devrait être moins violente qu’Arwen, les rafales de vent pourraient culminer à 70 mph le long de la côte de la mer d’Irlande et à 40 et 50 mph dans d’autres régions.

Aidan McGivern du Met Office a déclaré: « La tempête Barra arrive mardi, et bien que les impacts du vent soient un cran plus bas qu’Arwen, il apportera toujours une vague de vent perturbatrice et à certains endroits de la neige de colline perturbatrice. »

À partir de 11 heures mardi jusqu’à mercredi minuit, des épisodes de neige sur les collines se propageront vers le nord depuis l’Irlande à travers le centre et le nord de l’Angleterre jusqu’en Écosse.

Le centre de l’Écosse, Tayside et Fife, les Highlands et Eilean Siar, les Lothian Borders et Strathclyde sont tous sous avertissement.

Plus tard dans la soirée, la neige devrait se limiter aux zones au nord de la ceinture centrale de l’Écosse.

Le London North Eastern Railway a averti que des restrictions de vitesse pour les passagers seraient en place sur une partie de son itinéraire à travers le nord-est et l’Écosse, avec des modifications de service aujourd’hui et demain.

Le Met Office a également informé d’éventuelles coupures dans les communautés rurales et d’un faible risque de coupures de courant et de perte de couverture de téléphonie mobile dans les zones touchées par la tempête.

Brent Walker, météorologue en chef adjoint au Met Office, a déclaré: « Une bande de pluie se transformera en neige dans le nord de l’Angleterre et de l’Écosse jusqu’à mardi.

« De forts vents du sud-est entraîneront également des congères par endroits, en particulier sur les routes les plus hautes, ce qui aggravera la mauvaise visibilité. »

On espère que les dommages causés par la tempête ne ressembleront pas à ceux d’Arwen le mois dernier.

Un porte-parole de l’Energy Networks Association a déclaré que les opérateurs « travaillaient ensemble » pour se préparer aux effets de la tempête Barra.

Ils ont affirmé : « Nous surveillons régulièrement les prévisions, coordonnons les plans d’intervention et nous préparons à partager les ressources si nécessaire. »