‘Stormbringer’: deuxième salve de Deep Purple Mk III de 1974

Le palmarès des albums britanniques du 23 novembre 1974 était assez important pour les fans de rock. Comme Elton John‘s Greatest Hits a fait ses débuts au n ° 1, il y avait de nouvelles entrées dans le Top 10 pour reine‘s Pure crise cardiaque et étincellesPropagande, mais il y a eu aussi une nouvelle arrivée au n°12 pour le millésime 1974 de Deep Purple, avec Stormbringer.

Il s’agissait du deuxième album (dans les années qui ont suivi le départ de Ian Gillan et avant son retour) à présenter le line-up des incontournables de Mk II Ritchie Blackmore, Jon Lord et Ian Paice ainsi que David Coverdale et Glenn Hughes. De plus, c’était le deuxième album de cette configuration Purple à sortir en seulement neuf mois, après la parution de Burn au début de 1974.

Allées et venues

Le groupe a tourné en Amérique du Nord fin novembre et décembre, et pendant une pause dans les dates, Blackmore s’est dirigé vers un studio pour enregistrer des morceaux pour une sortie prévue en studio. Ce projet, mettant en vedette Ronnie James Dio entre autres, est devenu Arc-en-ciel. Le nom de Deep Purple est réapparu sur Come Taste The Band de 1975, sur lequel Blackmore a été remplacé par Tommy Bolin. La formation Mk II n’a pas été réunie sur un nouveau disque studio jusqu’à ce que 1984 mémorable Parfaits inconnus.

Stormbringer a été limité par l’écriture de collaborations entre Blackmore et Coverdale, la chanson titre et « Soldier Of Fortune ». Tout le reste du groupe a participé à l’écriture des chansons, qui s’est plus orientée vers des influences soul que peut-être n’importe quel autre album de Purple. L’album a fait ses débuts au Royaume-Uni au n ° 12, grimpant sainement au n ° 6 dans sa deuxième semaine avant de retomber à sa position d’origine.

Écoutez la liste de lecture Work From Home Rock pour une généreuse portion de rock classique.

Aux États-Unis, Stormbringer a atteint le n°20, comparé au n°9 pic de Burn, mais la fidélité du public du groupe a été une fois de plus soulignée lorsque, comme son prédécesseur, il est devenu disque d’or. La critique de Melody Maker, par Chris Charlesworth, était inexacte à court terme mais correcte à plus long terme : « Il y a suffisamment de bons moments sur Stormbringer », a-t-il écrit, « pour s’assurer qu’ils seront là encore longtemps.

Un changement radical

Pendant ce temps dans Sounds, l’écrivain Pete Makowski a conseillé : « Approchez Stormbringer avec prudence, ne vous attendez pas au côté heavy de Purple, c’est un groupe plus raffiné avec les mêmes éléments excitants qui en font LE groupe de rock. Ils ont toujours été connus pour leur qualité dans ce domaine et maintenant cet album va encore plus loin, peut-être un changement radical, mais cela devait arriver un certain temps, alors pourquoi pas maintenant ?

« ‘Ce n’est pas le but de Purple’, certains peuvent dire avec découragement. Mais Purple est peut-être plus proche de leurs racines que nous ne le pensons. Écoutez-le.

Achetez ou diffusez Stormbringer.