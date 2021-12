StormSensor lève 10 millions de dollars pour la technologie de gestion de la pluie au milieu de graves inondations à travers le monde

Les fortes pluies de novembre ont inondé à plusieurs reprises des régions de Washington et de la Colombie-Britannique. Les inondations à Bellingham, Washington, ont entraîné la fermeture de routes le 28 novembre. (Photo gracieuseté de la ville de Bellingham)

Les pluies record de cet automne ont provoqué des catastrophes dans le monde entier. Il a noyé des milliers de vaches et de bétail et coupé une grande ville du nord-ouest du Pacifique, tandis qu’à l’autre bout du monde, des pluies torrentielles chassaient les scorpions de leurs cachettes dans une ville égyptienne, provoquant des piqûres mortelles pour des centaines de personnes.

Alors que le changement climatique entraîne des pluies plus abondantes et une élévation du niveau de la mer, il y a tout simplement plus d’eau à parcourir. Et de nombreuses régions ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour contrôler et diriger le déluge vers des endroits où il causera moins de dégâts.

StormSensor, basé à Seattle, fournit des outils pour aider à gérer l’eau et à prévenir les inondations.

La startup a annoncé mercredi avoir levé 10 millions de dollars de nouveaux financements, portant ses investissements totaux à environ 16 millions de dollars. L’entreprise compte 37 employés.

Lorsque la PDG Erin Rothman a lancé StormSensor en 2016, elle a commencé à parler aux villes et aux comtés de leurs drains, canalisations et bassins d’eaux pluviales qui évacuent l’eau des routes et des bâtiments.

«Cela m’a en quelque sorte époustouflé», a-t-elle déclaré, lorsqu’elle s’est rendu compte que la plupart des municipalités n’avaient aucune idée de la quantité d’eau qu’elles transportaient et de la performance de leurs systèmes.

Erin Rothman présente StormSensor lors de la finale de l’Elevator Pitch du . Summit 2018. (Photo . / Dan DeLong)

Elle a donc développé les capteurs pour surveiller le débit et la température de l’eau, et le logiciel pour suivre et donner un sens à tout cela. La construction du matériel était la pièce vraiment difficile, a déclaré Rothman. Les appareils doivent fonctionner dans des voûtes souterraines en métal et en béton avec de l’eau sale, générant des données de qualité et les relayant de manière fiable et efficace. Les capteurs initiaux ont échoué après quelques jours, a-t-elle déclaré, mais les modèles d’aujourd’hui fonctionnent bien.

Le logiciel StormSensor intègre les données du capteur ainsi que les conditions externes, notamment l’intensité et la durée des précipitations, les vents et les marées. Il fournit des alertes en temps réel lorsque des problèmes sont détectés.

Le nouveau financement permettra à l’entreprise de développer davantage la plate-forme. Il développe une analyse plus sophistiquée pour montrer comment l’infrastructure se comporte lors d’événements météorologiques variés sur différentes échelles de temps. L’idée est d’aider à identifier les emplacements à haut risque et de mettre en évidence les domaines les plus importants pour l’investissement dans les améliorations.

La startup apporte également un focus sur l’équité au travail. Il dispose d’un outil d’indice de risque qui peut signaler les zones sujettes aux inondations et aux sauvegardes qui pourraient avoir des impacts plus graves car les résidents ont des revenus plus faibles et disposent de moins de ressources pour répondre aux perturbations de leur vie et aux logements endommagés et moisis.

« Notre mission est de créer des communautés prospères », a déclaré Rothman, et c’est une façon de soutenir cet objectif.

« Notre mission est de créer des communautés prospères. »

Comme de nombreuses entreprises, la startup ressent une partie de la douleur infligée par les défis actuels de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Une pièce de capteur qui coûtait 6 $ l’année dernière, coûte 70 $ maintenant. Rothman a déclaré que StormSensor avait stocké des matériaux à couvrir au cours de la prochaine année.

Le tour de table de 10 millions de dollars a été co-dirigé par Orbia Ventures et Buoyant Ventures, avec la participation de Burnt Island Ventures, Gratitude Railroad, Portland Seed Fund, l’American Family Institute for Corporate and Social Impact et plusieurs investisseurs individuels.

StormSensor travaille principalement avec les municipalités, y compris les villes de 5 000 habitants jusqu’à celles de 1 million. Leurs clients sont répartis dans tout le pays, avec beaucoup sur la côte est, le sud-est et autour des Grands Lacs.

Lorsqu’elle examine des événements tels que les récentes inondations en Colombie-Britannique et dans le nord de Washington, Rothman pense-t-elle vraiment qu’un système StormSensor pourrait faire une différence, du moins dans les zones plus urbaines ?

« Avec une tempête de 500 ans, vous pourriez être SOL. Cependant, pour les événements de tempête plus petits, même de 50, 100 ou 200 ans, il existe un moyen, mais seulement si nous savons combien d’eau nous devons gérer. Et c’est ce que nous faisons », a-t-elle dit, « c’est de comprendre ce volume. »