Stormzy célèbre la victoire de l’Angleterre à l’Euro 2020 lors d’une fête à la maison des fans

Stormzy a rejoint les masses pour célébrer la victoire épique de l’Angleterre contre l’Allemagne à l’Euro 2020 en apparaissant au hasard lors d’une fête à la maison d’un fan.

Le rappeur Big For Your Boots a été aperçu en train d’encourager l’équipe d’Angleterre à Boxpark Croydon lors de leur grand match, qui a entraîné Raheem Sterling, Harry Kane, Jack Grealish et co. nous menant aux 16 derniers après avoir gagné 2-0.

Montrant son soutien dans un maillot de football Grealish # 7, Stormzy était de bonne humeur et s’est joint aux célébrations bruyantes alors que le temps plein était appelé et que l’Angleterre passait au tour suivant.

Dans des images partagées par un autre fêtard sur les réseaux sociaux, Stormzy et ses amis ont été vus sauter sur la table et prendre des selfies tout en s’embrassant.

Cependant, sa nuit n’était pas là-bas car Stormzy avait apparemment promis à un groupe de fans qu’il passerait chez eux si l’Angleterre battait l’Allemagne.

‘Stormz a promis à un gars au hasard si l’Angleterre gagne, nous devons aller chez lui pour l’after party et maintenant nous sommes ici en train de boire de la bière smh [sic]’, l’un des amis de Stormzy a sous-titré une vidéo de la fête.

S’avérant être un homme de parole, le MC s’est rendu à l’afterparty locale où les célébrations se sont poursuivies.



Stormzy a rejoint les masses à Boxpark Croydon (Photo: Shutterstock)



Le rappeur et ses amis étaient ravis de voir l’Angleterre battre l’Allemagne (Photo: .)



Stormzy portait fièrement une chemise Grealish (Photo: PA)

Vêtu toujours de sa chemise anglaise, Stormzy a été vu sur une vidéo en train de boire des bières avec le jeune groupe à l’intérieur de la maison et de danser à l’extérieur.

Réagissant à l’éclat de tout cela, un fan a tweeté: “Honnêtement, nous ne méritons pas Stormzy.”

Un autre a déclaré: “Orageux jetant de la bière en l’air puis essayant de se lever sur une table après que ce but soit en OR.”

“Stormzy retourner à l’après adore le voir”, a déclaré un autre.

Cependant, d’autres ont noté que les rassemblements intérieurs de plus de six personnes sont toujours interdits en vertu des mesures de verrouillage de Covid-19.

L’un d’eux a déclaré: ” Stormzy est un gars formidable et normalement, je le féliciterais de s’être présenté à une fête chez quelqu’un, mais il semble qu’il y ait beaucoup plus de six personnes dans cette fête à la maison. 40 000 fans à Wembley peuvent donner l’impression que la pandémie est terminée, mais cela semble juste.

Stormzy, de son vrai nom Michael Owuo Jr, a fait profil bas pendant la pandémie après avoir été contraint d’annuler sa tournée au printemps dernier. Cependant, il a fait des apparitions sur quelques morceaux, tout en travaillant également pour sa société d’édition de livres et sa philanthropie.

