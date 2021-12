Stormzy devient festif alors qu’il se produit à la fête de Noël de la Fondation Merky

Stormzy est monté sur scène pour se produire à la fête de Noël de sa fondation caritative (Photo: PA)

Stormzy est officiellement le roi de Noël alors qu’il est monté sur scène pour se produire lors d’un événement festif Fairfield Halls dans la ville natale du musicien, Croydon, offrant des billets gratuits aux habitants du sud de Londres.

Ce fut une véritable fête puisque les participants ont également eu droit à des jeux, des ateliers, une tombola et une représentation d’une chorale.

Stormzy, lauréat d’un Brit Award, de son vrai nom Michael Omari, est monté sur scène avec un microphone et un chapeau de Père Noël festif bien ajusté. L’émission a également présenté le rappeur en devenir ArrDee, de Brighton, aux côtés d’AJ Tracey et de son collègue rappeur Wretch 32.

Cet événement festif a été organisé grâce à l’association caritative de Stormzy, Merky Foundation, qui vise à lutter contre les inégalités raciales et la discrimination tout en inspirant la prochaine génération.

Stormzy sur scène pendant A Very Merky Christmas (Photo: PA)

En plus d’avoir assisté au concert, les fans ont reçu des exemplaires du premier livre pour enfants de la fondation, qui présente une introduction de Stormzy lui-même, Superheroes: Inspiring Stories of Secret Strength, qui raconte les histoires de plus de 50 icônes britanniques, dont l’athlète Dina Asher-Smith, le comédien Mo Gilligan, l’écrivain Candice Carty-Williams et la star de « Great British Bake Off », Liam Charles.

L’illustrateur du livre, l’artiste Denzell Dankwah, a organisé des ateliers de dessin sans rendez-vous pour les enfants tout au long de la journée.

Plus : Stormzy



Le rappeur grime a lancé son association caritative en 2019, qui a suivi la bourse Stormzy, une subvention annuelle pour financer les étudiants britanniques noirs pour aller à l’Université de Cambridge.

« Merky restera à jamais dévouée à l’amélioration et à la sauvegarde de la vie des membres de la communauté noire et ce n’est que le début de notre engagement à vie pour soutenir financièrement et sans réserve ces causes », selon le site Web de l’association.

Stormzy se prépare à reprendre la route après l’annonce de sa tournée britannique très retardée à l’appui de son album 2019 Heavy Is The Head aura lieu avec des dates en mars et avril 2022.



PLUS : Stormzy confirme de nouvelles dates en 2022 pour la tournée retardée de Heavy Is The Head



PLUS : Wiley se moque de Stormzy, Skepta et Dave assistant à la première de James Bond : « Vous auditionnez ou quoi ? »

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();