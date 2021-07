Story, l’horloge qui lévite | Vie

L’un des moments les plus attendus du sport mondial pendant quatre années, la Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, arrive enfin. Nous avons dû attendre un an de plus que prévu en raison de la pandémie de coronavirus mais finalement, aujourd’hui vendredi 23 juillet, le Jeux Olympiques de Tokyo 2020 -bien qu’ils aient lieu en 2021- […] More