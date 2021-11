Story Of Seasons : Les pionniers d’Olive Town recevront une mise à jour gratuite du contenu

Image : XSEED

Suite à Story of Seasons: Pioneers of Olive Town obtenant un tas de correctifs pour en faire une meilleure expérience, ainsi que l’essai gratuit pour les abonnés Nintendo Switch Online, XSEED a annoncé aujourd’hui qu’une nouvelle mise à jour de contenu gratuite est à venir pour le jeu.

La mise à jour célèbre le fait que Pioneers of Olive Town a atteint le million d’unités vendues sur la Nintendo Switch et ajoutera de nouvelles fonctionnalités, événements, demandes, tenues, coiffures et capacités, tout en permettant aux six candidats au mariage. du DLC pour assister aux fêtes de la ville !

L’un des ajouts majeurs est Spirit Quests, dans lequel le protagoniste agit comme un intermédiaire entre les habitants et les Harvest Sprites. Les quêtes spirituelles ne seront disponibles que pour les joueurs qui ont déclenché tous les événements de développement de ville et qui ont suffisamment de points de développement de ville.

Les quêtes de sprite offriront également des récompenses uniques, notamment :

De nouvelles tenues au salon de beauté De nouvelles capacités agricoles Une échelle mystérieuse reliant les zones de votre ferme

La mise à jour arrivera sur Nintendo Switch le 29 novembre en téléchargement gratuit.

Jouez-vous toujours à POOT ? Cela vous rend-il heureux ? Faites le nous savoir dans les commentaires!