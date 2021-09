Story Of Seasons: Pioneers Of Olive Town est le prochain essai gratuit de Nintendo Switch Online

Suite à l’essai gratuit de DAEMON X MACHINA pour les membres de Nintendo Switch Online (qui s’est terminé hier), Nintendo a annoncé que le prochain essai gratuit sera Story of Seasons: Pioneers of Olive Town.

À partir du 22 septembre, les abonnés au service en ligne de Nintendo auront accès gratuitement à Story of Seasons: PoOT, et pourront ensuite l’acheter à 10 % de réduction s’ils le souhaitent. Le procès se termine le 28 septembre à 23h59 Pacifique.

Story of Seasons: PoOT a reçu des critiques mitigées au lancement, principalement en raison de son système de fabrication lourd et de ses PNJ inintéressants, mais de nombreux correctifs et mises à jour ont rationalisé certaines choses et en ont peaufiné d’autres. Tout le contenu téléchargeable de l’histoire a également été publié, donc si de nouveaux joueurs veulent découvrir le jeu, il n’y a jamais eu de meilleur moment.

Allez-vous essayer PoOT cette semaine ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.