Storyteller est un jeu intelligent sur la création d’histoires

Par Sherif Saed

30 juillet 2021 12:02 GMT

Storyteller transforme le processus de filage d’un fil en un puzzle interactif.

Conteur était sans aucun doute l’une des projections les plus intrigantes du livestream d’Annapurna Interactive d’hier soir. Ce jeu de puzzle unique résume les histoires dans leurs éléments principaux et vous demande de raconter les vôtres.

Regarder sur YouTube

À l’aide d’animations astucieuses et de panneaux de style bande dessinée, Storyteller présente des thèmes, des décors, des personnages, des émotions, des lieux, etc. et vous demande de les combiner comme bon vous semble pour raconter une histoire célèbre ou créer une histoire originale. La bande-annonce commence assez simplement, avec deux panneaux représentant essentiellement le début et la fin d’une histoire de base.

Il s’étend ensuite à de nombreux autres panneaux, où vous allez travailler avec beaucoup plus de personnages et d’éléments. Si cela vous semble intéressant, il existe une démo Steam que vous pouvez essayer dès maintenant. Le jeu complet arrive sur PC et Switch.

