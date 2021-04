Storytellers for change: 2 cinéastes mènent une campagne pour l’égalité des chances dans l’industrie cinématographique mondiale

En plus d’être des producteurs de films bien connus, Sen et Brauer représentent également une nouvelle vague de changement en cours dans l’industrie cinématographique mondiale, celle d’introduire l’égalité des chances et la diversité des genres.

Sreyashi Sen attend avec impatience l’assouplissement des restrictions de Covid-19 pour tourner son nouveau long métrage, l’histoire vraie d’un homme Goa vivant dans les rues de Mumbai qui a ensuite lancé une carrière musicale sensationnelle en France. Producteur singapourien d’origine indienne, Sen (né à Calcutta) croit en des histoires qui dépassent les frontières.

De même, Sandrine Brauer tient un scénario sur une Française à la recherche de son nouvel amant (qu’elle a rencontré en ligne en Inde) jusqu’à ce que la situation s’améliore pour la production cinématographique. Producteur de films primé en France, Brauer partage la philosophie de Sen selon laquelle les histoires humaines transcendent les frontières géographiques.

En plus d’être des producteurs de films bien connus, Sen et Brauer représentent également une nouvelle vague de changement en cours dans l’industrie cinématographique mondiale, celle d’introduire l’égalité des chances et la diversité des genres. Tous deux croient en l’idée que les hommes et les femmes travaillent ensemble sans discrimination et soutiennent le mouvement MeToo, qui a dénoncé les abus sexuels généralisés il y a deux ans.

«Il existe un lien immédiat entre la violence à l’égard des femmes et le manque d’opportunités», déclare Brauer, qui a cofondé le très influent Collectif 50/50 de professionnels du cinéma et de la télévision en 2018. «Nous voulons changer le système et améliorer la manière dont les hommes et les femmes professionnelles travaillent ensemble dans l’industrie audiovisuelle », ajoute-t-elle.

Lancé au festival de Cannes 2018 avec une promenade sur son célèbre tapis rouge par 82 personnalités du cinéma internationales, dont Nandita Das et Cate Blanchett (82 dénotent le nombre de réalisatrices sélectionnées en compétition à Cannes depuis sa première édition en 1946 contre 1688 hommes) , Le Collectif 50/50 a marqué son entrée en Inde la semaine dernière avec la signature d’un accord avec l’ambassade de France pour promouvoir la mixité dans le secteur audiovisuel.

«L’Inde est le premier pays où le Collectif 50/50 a signé un accord avec l’ambassade de France», déclare Brauer, qui a été rejoint par Sen et le coproducteur de The Lunchbox Guneet Monga (co-fondateur du collectif de cinéma Indian Women Rising) lors d’un cérémonie de signature à New Delhi la semaine dernière, à laquelle a également assisté le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. «Nous espérons signer des accords dans plus de pays à l’avenir», ajoute Brauer.

Au milieu de la pré-production de son nouveau long métrage Slow Joe, Sen est déterminée à «raconter plus d’histoires de femmes». «Je recherche des histoires de femmes, des histoires avec beaucoup de diversité», déclare Sen, une ancienne haute fonctionnaire d’ONU Femmes à Singapour. L’un de ses projets documentaires concerne une fille de la tribu Chhara du Gujarat combattant l’étiquette de «tribu criminelle» de sa communauté en construisant une école pour ses enfants.

Un autre projet documentaire de Sen concerne une communauté tribale de Solapur, dans le Maharashtra, où les ouvrières agricoles se débarrassent de leur ventre pour augmenter leurs heures de travail dans les champs. «Partout dans le monde, les femmes ont des histoires similaires à raconter», ajoute Sen, une ancienne de l’Université de Jadavpur et de l’Institut Tata des sciences sociales de Mumbai, qui est issue de la famille du légendaire réalisateur bengali Bimal Roy.

Slow Joe, qui sera tourné à Goa, Mumbai et Paris et Lyon en France, se vante d’une distribution et d’une équipe internationales, dont Jackie Shroff qui joue le rôle principal et le directeur de la photographie de la série Web Narcos, Mauricio Vidal. Le biopic – en anglais, français et Konkani et dirigé par Soumik Sen (de Gulaab Gang renommé) – se concentrera sur le vagabond de Goa, connu sous le nom de Joe, et la découverte fortuite de son talent de chanteur par un musicien français sur une visite à Goa. Joe, 64 ans, s’est ensuite rendu en France et son groupe nouvellement formé, Slow Joe and the Ginger Accident, a ouvert un célèbre festival de musique à Rennes. À sa mort neuf ans plus tard en France, Joe était un musicien populaire à Lyon, vénéré dans une peinture murale au bureau du maire.

La plateforme de mixité partagée par Sen, Brauer et Monga – dans le cadre de l’accord signé entre le Collectif 50/50 et l’ambassade de France en Inde – doit ses origines à une initiative mondiale baptisée Generation Equality Forum, lancée au Mexique le mois dernier. Le forum, co-créé par ONU Femmes avec les gouvernements français et mexicain pour renforcer l’engagement en faveur de l’égalité des chances dans l’industrie créative, se terminera à Paris en juin de cette année.

