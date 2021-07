Storytelling: Comment se faire entendre dans le monde bruyant

La narration est un facteur important pour guider les décisions, former des impressions et créer des propositions distinguées. Les histoires attirent l’attention, retiennent les émotions et renforcent la crédibilité.

Par Varghese M Thomas,

Qu’est-ce qui rend une personne intéressante ? Il est utile de connaître le nom, l’âge, le sexe, la nationalité et le niveau d’instruction de la personne. Ce sont cependant les expériences, les idées, les espoirs, les aspirations, les rêves, les convictions, les opinions et les croyances qui insufflent la vie à la personne, la rendant intéressante. Nous nous rapportons à leurs histoires et à l’environnement dans lequel ils vivent. Ces liens créent des liens, des amitiés et, parfois, une romance qui dure toute la vie. Avouons-le; plus de gens peuvent se rappeler et s’identifier à une bonne histoire que ceux qui peuvent se souvenir et interpréter des nombres ! Et, si les histoires relient les gens, elles peuvent également créer des liens avec des marques, des produits, des services et des objectifs commerciaux. Lorsqu’ils sont faits correctement, ils peuvent être un différenciateur commercial.

Raconter des histoires a été au cœur de l’histoire de l’humanité. La Bhagavad Gita, la Bible, le Coran, la Torah et les contes du Bouddha sont quelques exemples classiques de contes durables qui se sont répétés au cours des siècles. Notre ADN est conçu pour écouter des histoires qui nous informent, nous divertissent, nous inspirent, nous motivent et nous lient. C’est pourquoi une histoire relatable garantit que notre message a un impact. Ils invitent à se rappeler facilement, renforcent la confiance et déclenchent les actions souhaitées.

En tant que professionnels des relations publiques, nous savons instinctivement que la différence entre présenter des faits froids et des histoires chaleureuses est flagrante. Cependant, les chercheurs quantifient la différence. À l’aide du test de sélection Wason (basé sur un raisonnement hypothético-déductif), les chercheurs ont montré que moins de 10 % peuvent résoudre un casse-tête logique. Ce nombre passe à 70-90% pour le résoudre lorsqu’il est présenté comme un contrat social ou comme une situation assez familière expliquée de manière descriptive.

Bien que les résultats du test de sélection Wason soient impressionnants et inciteront les professionnels à s’asseoir et à prendre note, ce sont encore des chiffres froids pour la plupart des gens. Ils ne laissent pas un impact mémorable sur le lecteur ordinaire. Nous devons raconter une histoire juteuse ici, de préférence une histoire qui reflète les tendances qui nous marquent en tant qu’humains et nous rendent humains. Alors, sans plus tarder, voici une histoire qui, sans aucun doute, vous fera sourire : dans une fascinante expérience de 2012 intitulée Objets significatifs, des chercheurs ont fait quelque chose de terriblement simple. Ils ont utilisé e-bay pour vendre aux enchères des produits de friperie achetés pour 1,25 $ pièce en utilisant des histoires courtes écrites à cet effet autour de ces objets par 200 écrivains contributeurs. Les histoires sont originales, hilarantes, fascinantes et mémorables. Ils font une lecture fascinante. Le résultat sur les acheteurs était prévisible. À titre d’exemple, un dispositif de divination à 1,49 $ a été vendu pour 56 $; un fouet à œufs de 25 vendu pour 30 $. Pour les curieux, l’expérience littéraire et économique se décline aussi sous forme de livre.

Certes, l’expérience des objets significatifs peut être considérée comme manipulatrice. La manipulation n’est absolument pas recommandée ici pour les professionnels des relations publiques. Le point de l’expérience est plus important. Il démontre l’importance de la narration et comment cela peut être un moyen efficace de se faire entendre dans un monde bruyant et d’attirer les actions souhaitées du groupe cible.

La narration est un facteur important pour guider les décisions, former des impressions et créer des propositions distinguées. Les histoires attirent l’attention, retiennent les émotions et renforcent la crédibilité. Cependant, la meilleure narration vise à humaniser les situations et les circonstances, en les rendant compréhensibles et faciles à suivre.

Ne créez pas d’histoires complexes. Ne choisissez pas des fins intelligentes. Utilisez la narration pour montrer de la valeur et transférer vos croyances à votre groupe cible. Utilisez-le pour développer l’empathie, établir des relations, apaiser la peur et rapprocher les communautés.

Il y a plusieurs manières d’aborder la narration. Le plus simple est de les construire à travers les personnes, les lieux, l’intrigue et le but. Ceux-ci sont souvent appelés les 4P de la narration. J’y ajouterai un 5e P : Passion. Racontez des histoires avec passion et donnez-leur vie. Pour la plupart, les 5P sont tout ce dont vous avez besoin pour vous faire entendre. Comme l’a dit l’auteur Jon Westenberg, “la narration est la plus grande technologie que les humains aient jamais créée”. Steve Jobs a dit un jour : « La personne la plus puissante au monde est le conteur. Le conteur définit la vision, les valeurs et l’agenda de toute une génération à venir. En tant que professionnels des relations publiques, ne perdez jamais de vue le « but ». Donnez un sens à vos histoires tout en utilisant des faits pour les faire voler.

Nous n’avons pas besoin de chercher bien loin pour voir à quel point des histoires bien conçues peuvent être un avantage concurrentiel. Airbnb les utilise au quotidien pour développer son activité. Ils racontent des histoires sur des lieux – suivre Tippu Sultan à Mysore, apprendre à cuire des macarons français à Paris, s’imprégner des vues spectaculaires du vignoble Uva Mira Mountain au Cap et le frisson de l’équitation dans les montagnes de l’Atlas de Marrakech. Ces histoires nous aident à décider où aller, quelle famille d’accueil réserver et combien payer. Ces histoires sont plus vraies que nature, plus grandes que les charmes des hôtels de luxe aux baies vitrées et aux baignoires chaudes. Aujourd’hui, les exemples de marques racontant des histoires mémorables abondent et nous devons apprendre d’elles.

La narration peut être, et est, une arme importante dans l’arsenal des praticiens des relations publiques. Des récits simples peuvent aider à attirer l’attention, à se connecter avec les clients et les employés, à amplifier la confiance, à fidéliser, à remettre les pendules à l’heure pour les produits et les marques, et surtout, à garantir que les marques et les produits se démarquent à un moment où les marchés confondent les gens avec des messages incohérents.

(L’auteur est vice-président – ​​Communications, TVS Motors. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.