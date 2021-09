Stosur et Zhang arrachent la place des demi-finales à Sanders et Dolehide

09/07/2021

Le 09/08/2021 à 06h45 CEST

l’australien Samantha Stosur, numéro 55 de la WTA et la joueuse de tennis chinoise Shuai zhang, numéro 27 de la WTA remporté par 6-2 et 6-3 dans une heure et vingt et une minutes au joueur australien Ponceuses tempête déjà l’américain caroline dolehide, numéros 41 et 26 de la WTA en quarts de finale de l’US Open. Après ce résultat, la paire a réussi à se qualifier pour les demi-finales de l’US Open.

La paire vaincue a réussi à casser le service une fois, tandis que les vainqueurs l’ont réussi 5 fois. De plus, au premier service, Stosur et Zhang ont été efficaces à 92 %, ont commis une double faute et ont obtenu 67 % des points de service, tandis que leurs rivaux ont obtenu 94 % d’efficacité, ont commis une double faute et ont réussi à remporter les 49 % des points de service.

En demi-finale, Stosur et Zhang rencontreront les vainqueurs du match entre Alexa Guarachi Mathison et Desirae Krawczyk contre Monica Niculescu et Elena Gabriela Ruse.

Ce championnat se déroule en New York entre le 1er et le 12 septembre sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.