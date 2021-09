Stosur et Zhang deviennent champions de l’US Open

09/12/2021

Le 13/09/2021 à 07:00 CEST

l’australien Samantha Stosur, numéro 55 de la WTA et la joueuse chinoise Shuai zhang, numéro 27 de la WTA qu’ils ont remporté par 6-3, 3-6 et 6-3 en une heure et cinquante-six minutes aux joueurs américains Caty mcnally et Cori gauff, numéro 34 de la WTA et, respectivement, numéro 38 de la WTA en finale de l’US Open. Suite à ce résultat, les joueurs deviennent les champions de l’US Open.

La paire vaincue a réussi à briser le service de ses adversaires à une occasion, tandis que les vainqueurs, quant à eux, ont également réussi à le faire une fois. De même, Stosur et Zhang ont réalisé 62% du premier service, 2 doubles fautes et 70% des points de service ont été effectués, tandis que leurs rivaux ont réalisé 65% du premier service et 7 doubles fautes, réussissant à gagner 62% des points au service .

Ce championnat se déroule en New York du 1er au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 64 couples participent à cette compétition.