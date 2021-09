Stosur et Zhang se qualifient pour les seizièmes de finale de l’US Open

09/03/2021 à 04:00 CEST

Le joueur australien Samantha Stosur, numéro 55 de la WTA et la joueuse de tennis chinoise Shuai zhang, le numéro 27 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant lors de la 30e finale de l’US Open par 6-4 et 6-0 en une heure et douze minutes à l’italienne Paolini au jasmin déjà le joueur de tennis suisse Jil Belen Teichmann, numéros 132 et 87 de la WTA. Avec ce résultat, les joueurs seront en huitièmes de finale de l’US Open.

Pendant le match, Stosur et Zhang, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 5 fois, ont obtenu un premier service de 60%, n’ont commis aucune double faute et ont réussi à remporter 69% de leurs points de service. Quant à la paire perdante, elle a réussi à casser le service à une occasion à ses rivaux, a obtenu une efficacité de 64%, a commis une double faute et a réussi à remporter 46% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, les vainqueurs rencontreront les Américains Sabrina Santamaria et Miyu kato aujourd’hui vendredi à partir de 20h20 heure espagnole.

Dans le tournoi New York (US Open) 64 couples y participent. De même, il se déroule entre le 1er et le 12 septembre sur un court extérieur en dur.