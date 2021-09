Stosur et Zhang s’imposent en huitièmes de finale de l’US Open

09/06/2021 à 19h30 CEST

Le joueur australien Samantha Stosur, numéro 55 de la WTA et la chinoise Shuai zhang, numéro 27 de la WTA remporté par 7-5 et 7-5 en une heure et trente-huit minutes aux joueurs japonais Shuko Aoyama et Ena Shibahara, numéro 9 de la WTA et numéro 9 de la WTA respectivement en huitièmes de finale de l’US Open. Avec ce résultat, les vainqueurs seront en quarts de finale de l’US Open.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs rivaux 4 fois, tandis que la paire perdante a réussi à le casser deux fois. De plus, Stosur et Zhang ont eu une efficacité de 60% au premier service et ont réussi à gagner 64% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu une efficacité de 52% et ont réussi à gagner 57% des points de service. Enfin, dans la section des pénalités, les joueurs classés ont commis 5 doubles fautes et leurs adversaires en ont commis 6.

Le prochain match qui aura lieu mercredi prochain à partir de 18h00, heure espagnole correspond aux quarts de finale du tournoi et Stosur et Zhang affronteront les Australiens Ponceuses tempête et caroline dolehide qui aura lieu mercredi prochain à partir de 18h00, heure espagnole.

Dans le tournoi New York (US Open) un total de 64 couples y participent. De même, il se déroule du 1er au 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.