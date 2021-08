Stoutland est un si bon chien que certaines personnes le laissent garder des enfants

Image: The Pokemon Company / Kotaku

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être évoqué. Je ne joue pas à une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en apprendre davantage sur les créatures qu’il contient. Alors, voici un autre Pokémon ! C’est Stoutland !

Détails de Stoutland

Type : Normal

Hauteur moyenne : 3′ 11″

Poids moyen : 134,5 livres.

Introduit pour la première fois dans la génération V

Trouver une baby-sitter est difficile. Ou peut-être est-ce très facile ? Je n’ai aucune idée. Je n’ai pas de bébés qui ont besoin de s’asseoir. Cependant, si vous cherchez une baby-sitter et que cela ne vous dérange pas de parier sur le bien-être de vos enfants, vous pouvez louer une Stoutland. Oui, c’est juste un gros chien majestueux et pas un être humain. Mais regarde cette moustache. C’est un ‘stache auquel vous pouvez faire confiance.

Cela peut sembler étrange, mais selon les entrées Pokedex trouvées sur Bulbapedia, dans l’univers Pokemon, les Stoutlands sont parfois utilisés par les parents comme baby-sitters. C’est probablement moins cher. Au lieu de payer 50 $ à un adolescent, jetez simplement des friandises au chien à la fin de la nuit.

Les Stoutlands ont une fourrure incroyablement épaisse et douce. En fait, ce chien sage est connu pour trouver des gens perdus dans les montagnes et les sauver des intempéries en enroulant sa barbe autour d’eux. Je ne veux pas me perdre dans un blizzard, mais je suis très dans l’idée de passer une nuit froide enveloppée dans une douce barbe Stoutland. Cela semble très confortable et charmant. Peut-être aussi du chocolat chaud ? Mmmm… ça a l’air sympa.

Cela ne vous choquera peut-être pas d’apprendre que les Stoutlands sont très fiers de leurs moustaches. Je comprends tout à fait. Si j’avais une moustache aussi incroyable, j’en serais fière aussi. Parmi les autres Stoutlands, son statut social est déterminé par la longueur et l’épaisseur de sa moustache par rapport aux autres. Tout comme les humains.

Faits aléatoires

La Stoutland ressemble à une bière raffinée qui a bon goût et qui contient des publicités sympas, mais elle est trop chère et la plupart des gens achètent simplement plus de quelque chose de moins cher à la place. Je suppose que les premiers parents qui ont laissé ce chien garder leurs enfants l’ont fait par accident. Ils sont partis, ne sachant pas que l’autre était parti, et sont revenus quelques heures plus tard et ont réalisé qu’ils avaient accidentellement laissé leur enfant seul toute la journée. Mais ensuite, ils ont vu le chien, se sont souvenus à quel point il était intelligent et sage et ont inventé une histoire. « Non, non… nous avions totalement prévu de laisser notre fils avec notre chien. Oui tout à fait. Tu devrais le faire aussi! C’est une excellente idée.

