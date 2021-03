Stove football 2021: Cesc Fabregas regarde la MLS … et veut que Messi vienne avec lui!

Nou est-ce un secret que Cesc Fabregas veut jouer un jour en Major League Soccer. Il l’a dit plusieurs fois auparavant, mais maintenant les choses deviennent plus sérieuses, et cela pourrait être accompagné de son grand ami, Lionel Messi.

Selon le journaliste Guillem Balague de CBS Sports, le milieu de terrain espagnol de Monaco et la star argentine pourraient traverser l’étang et jouer dans la ligue des États-Unis et du Canada à la demande de leurs épouses respectives, Daniella Seaman et Antonella Roccuzzo.

On sait déjà que les épouses des joueurs sont de bonnes amies et Balague dit que ils ont convaincu leurs maris d’aller au MLS.

« Nous ne savons toujours pas quand cela se produira, car bien sûr Cesc est toujours à Monaco, mais c’est quelque chose qui est dans l’esprit des deux joueurs, « Balague a rapporté.

L’une des destinations les plus logiques serait le Inter Miami de David Beckham, puisque Messi a une maison dans la ville de Floride et entretient une bonne amitié avec le propriétaire anglais de la franchise nord-américaine.

Fabregas a un contrat avec Monaco jusqu’en décembre 2022, tandis que Messi pourrait quitter Barcelone cet été.