Stove Kraft, Route Mobile parmi 5 idées de stock à forte conviction ; ces facteurs rallieront D-St en avant

Actions à surveiller (Image : REUTERS)

Par Achin Goel

Les indices de référence indiens se sont bien comportés au cours des derniers mois en raison de la participation croissante des investisseurs de détail, des bénéfices solides des entreprises et d’une reprise robuste de l’économie. Les initiatives gouvernementales telles que l’approbation des programmes PLI pour stimuler les capacités de fabrication nationales, l’annonce du plan de secours pour le secteur des télécommunications ainsi que l’autorisation d’investissement étranger à 100% par la voie automatique ont aidé les actions de ces secteurs à rester sous les projecteurs. Voici quelques actions à moyenne capitalisation sur lesquelles sont haussières :

Ingénierie Anup

CMP 1 011

Cible 1303

La société a adopté une technologie pour fabriquer et fournir des échangeurs de chaleur à chicanes hélicoïdales pour le marché mondial et se classe parmi les trois principaux fabricants de procédés en Inde. Anup Engineering a un carnet de commandes solide en pipeline de Rs. 299 Cr à la fin de juin 2021 pour offrir une bonne visibilité sur l’exécution, un bilan sans dette et une liquidité adéquate (52,5 crore en FD) pour soutenir l’exécution du carnet d’ordres et la direction a indiqué qu’elle serait en mesure de maintenir le carnet d’ordres dans une fourchette de 330 à 350cr au cours de cet exercice. À l’avenir, la direction s’attend à ce que la dynamique d’afflux de commandes se poursuive dans la même direction que le pipeline d’enquêtes actuel est en cours pour être très robuste et très solide, à la fois sur les marchés internationaux et nationaux. De nouvelles dépenses d’investissement en cours devraient ouvrir de nouvelles opportunités dans les échangeurs de chaleur, d’autres réservoirs sous pression, les tours longues et les commandes d’équipements de réacteurs avec des tickets plus importants. Nous recommandons à nos investisseurs d’ACHETER le script avec un objectif de Rs. 1303 du point de vue de l’investissement sur 12 mois.

Poêle Kraft

CMP 1027

Cible 1462

SKL à FY23 EPS de Rs. 43 a un potentiel de 34% de CMP. Nous initions la couverture avec BUY. Notre objectif de multiple de prix implique une remise de 25 % sur TTK Prestige, le plus grand concurrent de SKL en termes de portefeuille de produits, compte tenu de la longue histoire de performances constantes de TTK. Les plateformes de commerce électronique comme Flipkart et Amazon, qui ont contribué à 30% du chiffre d’affaires et sont en croissance de 30 à 35%. La part de marché dans le commerce électronique est de 45% et la société est leader du marché dans les catégories d’autocuiseurs et d’ustensiles de cuisine.

Banque CSB

CMP 297

Cible 395

Nous sommes positifs sur le titre compte tenu de son portefeuille de prêts favorable avec un taux de rendement élevé, des marges soutenues et une position de liquidité confortable. La rentabilité de la banque devrait s’améliorer au cours des prochains trimestres grâce à une croissance plus élevée des prêts, des marges stables, une baisse des coûts du crédit et un ratio coûts/revenus plus faible. En outre, une franchise de responsabilité forte, une capitalisation adéquate et un tampon de provision sain ajoutent à la positivité, valorisant l’action à un prix cible de Rs. 395 par action multiple de 2,7x FY22E ABV. Nous pensons que la valorisation actuelle de la banque et les récents bénéfices présentent un risque de baisse limité.

Accueil d’abord Finances

CMP 700

Cible 805

La société a la capacité d’offrir de solides performances d’exploitation dans tous les paramètres, une rentabilité solide et une trajectoire de croissance durable. En outre, sa capacité à tirer parti de la technologie pour une meilleure prestation de services, la disponibilité du financement avec un coût des fonds compétitif et l’investissement par des acteurs du capital-investissement de marque ajoutent à la positivité, des activités évolutives, la cohérence des performances d’exploitation, le capital excédentaire et le coussin de liquidité augmenteront la visibilité sur la mise à niveau de la notation. . Avec une croissance des actifs sous gestion supérieure à 30 à 40 %, des spreads soutenus, un meilleur rapport coût/revenu et un coût du crédit contenu, nous prévoyons une croissance du chiffre d’affaires net de plus de 28 % au cours des exercices 21-23E et des bénéfices à plus de 40 % au cours des exercices 21-23E . Cependant, en raison d’une capitalisation excessive (Tier-1 à 51%), malgré 3,5% plus les RoA, les RoE seront modestes à moins de 13%. Nous avons donc attribué une note « Acheter » à Home First avec un objectif de prix de Rs. 805, valorisant le stock à 3,5x FY23E P/Adj BV.

Itinéraire Mobile

CMP 1 894

Cible 2520

Route Mobile est une société basée sur A2P/CPaaS avec une taille de marché adressable totale de 7 milliards de dollars US, en 2020 qui devrait croître de 30 % jusqu’en 2025. %, car nous prévoyons que le levier d’exploitation contribuera à l’augmentation des marges de 100 points de base sur une durée similaire. L’activité de l’entreprise génère un montant de trésorerie décent, et Route Mobile a généré des flux de trésorerie disponibles robustes au cours des quatre derniers exercices. Nous avons attribué un achat sur l’action avec une note d’achat impliquant un P/E de 52x le BPA FY23E et un prix cible de Rs. 2520.

(Achin Goel est le gestionnaire de fonds chez Bonanza Portfolio. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.