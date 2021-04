Stowaway Cast: où vous avez déjà vu les acteurs de Netflix

Shamier Anderson (Michael Adams)

Jouant le rôle de Michael Adams, l’ingénieur du plan de lancement et le passager clandestin titulaire, Shamier Anderson embarque à bord du dernier blockbuster de science-fiction de Netflix. Plus particulièrement, Anderson est connu pour jouer le vice-maréchal américain Xavier Dolls dans Wynonna Earp de Syfy. Il a également joué un rôle principal dans The Next Step d’Universal Kids, ainsi qu’un rôle récurrent dans Overruled! Ses autres crédits télévisés incluent Defiance, Trailer Park Boys, Goliath, Shots Fired, Dear White People, Soulmates, Degrassi: The Next Generation et Skins. De plus, l’acteur peut être vu dans Camp Rock 2: The Final Jam, la fabuleuse aventure de Sharpay et désespérément à la recherche du père Noël. Ensuite, Anderson apparaîtra dans Invasion d’Apple TV +.

Sur grand écran, pendant ce temps, Shamier Anderson a joué un rôle de premier plan dans Destroyer. Il peut également être vu dans Race, The Barrens, Love Jacked et Across the Line. L’année dernière, Anderson a fourni un tour de soutien dans Endings, Beginnings. Plus tôt cette année, il est apparu dans City of Lies et il était dans le casting de Son of the South. Ensuite, Anderson devrait jouer dans Bruised, Awake de Netflix et dans le court métrage Dalia, que l’acteur a écrit et produit.