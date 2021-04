Stowaway de Daniel Dae Kim présente un dilemme moral effrayant dans un clip exclusif de Netflix

Comme on le voit dans le clip ci-dessus, le personnage de Shamier Anderson, Michael, est le choix le plus évident à sacrifier. Les trois autres ont passé des années à s’entraîner pour la mission de deux ans et sont essentiels à son succès en tant que commandant (Toni Collette), infirmier (Anna Kendrick) et scientifique (Daniel Dae Kim). Au fur et à mesure que l’histoire progresse, cependant, nous voyons différentes compétences émerger chez tous les personnages qui peuvent augmenter la survie et commencer à remettre en question le rejet initial du passager imprévu.