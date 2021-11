Strahan sans voix après que les Giants aient raté le troisième essai

Michael Strahan sait ce que vous ressentez, fans des Giants de New York.

Dans peut-être l’invité le plus inspiré pour le ManningCast de « Monday Night Football » que nous ayons vu jusqu’à présent cette saison, Strahan a rejoint Eli Manning et Peyton Manning pour le deuxième quart entre les Giants et les Chiefs de Kansas City. Dans l’ensemble, c’était un autre lieu d’invité vraiment amusant dans ce qui est déjà devenu la façon définitive de regarder le football le lundi soir.

Le meilleur moment de Strahan est survenu en fin de quart avec les Giants au volant de la zone rouge. Avant que le jeu ne reprenne pour le troisième et le quatrième à trois minutes de la fin, Strahan a déploré aux frères Manning qu’il n’était pas un fan de l’habitude des Giants de lancer à court de bâtons.

Et que savez-vous? Daniel Jones a lancé une courte passe à Sterling Shepard et les Giants ont dû se contenter d’un placement pour porter le score à 14-10 à la fin de la mi-temps. Comme prévu, Strahan n’était pas du tout satisfait de la décision.

Voici l’expérience complète de Michael Strahan sur cette passe d’un mètre les 3e et 4. pic.twitter.com/Fh67DejrQ1 – Annonce horrible (@awfulannouncing) 2 novembre 2021

Strahan a continué à marquer le point alors que les Giants ont botté le panier après avoir échoué à se convertir dans la zone rouge.

Michael Strahan exprime sa frustration envers les Giants pic.twitter.com/NGZX7eFOE0 – ESPN (@espn) 2 novembre 2021

Ouais, ça doit piquer si vous êtes un fan des Giants. Mais bon, au moins la réaction de Strahan était amusante !

