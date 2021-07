Strange Case Files arrive sur PC et consoles cet été ⋆ .

]]>]]>

Giiku Games a annoncé qu’ils apporteraient leur aventure d’horreur paranormale Ermitage : Dossiers étranges sur PC et consoles plus tard cet été. Le jeu a déjà été extrêmement populaire en Chine et bientôt le public occidental pourra profiter de la sinistre marque de mystère et d’enquête du jeu.

L’Hermitage titulaire est une curieuse petite librairie qui se tient seule à un carrefour tranquille où son gérant de magasin de cigarettes jette toujours un œil critique sur les rats de bibliothèque excentriques qui planent autour des étagères poussiéreuses de la boutique. L’aventure commence un jour où un client vient à la recherche de littérature pour résoudre le mystère derrière un rêve rituel lucide

Dans le rôle du manager, les joueurs travailleront aux côtés d’un génie du hacker en fuite, d’un détective autoproclamé et d’un consultant juridique colérique afin de découvrir le mystère d’une série d’incidents horribles. Attention, cependant, car il y a des horreurs surnaturelles qui se cachent entre les pages de la collection de livres de la mystérieuse boutique.

Avec:

Une histoire à plusieurs niveaux avec un style de roman visuel. Interviewez les personnages et choisissez l’approche qui correspond à leur personnalité. Découvrez des indices grâce aux informations télévisées, aux forums en ligne, aux messages téléphoniques et aux e-mails. Analysez les personnages et les événements à l’aide d’un tableau d’affichage interactif. Enquêtez sur l’histoire des personnages et découvrez des secrets. Comparez les informations aux soupçons pour découvrir la vérité. Partez à l’aventure sur une nouvelle voie en déverrouillant diverses intrigues qui s’ouvrent à travers différents choix.

“Ermitage : Dossiers étranges est ce que le développeur chinois Arrowiz fait de mieux : un mystère captivant enveloppé dans une histoire immersive et multicouche où chaque ligne de dialogue est un rouage important dans la roue qui est le récit global du jeu », a déclaré Rinalda Faraian, chef de produit chez Giiku Games . “Il est donc important que nous rendions justice au script, et nous avons hâte de proposer cette nouvelle version localisée aux joueurs sur console et PC cet été.”

Ermitage : Dossiers étranges arrivera sur PC et consoles plus tard cet été.

