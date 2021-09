Strange Fruit : Strawberry Studios et la naissance du 10cc

La ville de Stockport est peut-être un cadre improbable pour les fondations d’une centrale pop mais, à l’aube des années 70, Strawberry Studios pourrait prétendre être une mini-Motown britannique en pleine expansion. Il commençait à produire des succès pour des groupes comme Freddie Garrity, Freddie And The Dreamers, qui a connu un million de ventes aux Strawberry Studios en France bien après l’expiration de sa date de péremption commerciale dans son pays natal. Strawberry Studios, qui a bien sûr été nommé d’après Les Beatles‘, “Strawberry Fields Forever”, était l’endroit où quatre anciens musiciens de Manchester, qui avaient travaillé ensemble par intermittence depuis leurs années d’école, mûrissaient dans une unité fixe après une série de succès individuels dans les années 60. En tant que 10cc, ils devaient décrocher l’or commercial dans les années 70 et au-delà – et le coffret 4CD, Avant Pendant Après : L’histoire du 10cc, révèle leurs premiers pas vers la grandeur avec de nombreux groupes locaux.

Graham Gouldman, Eric Stewart, Neil “Lol” Creme et Kevin Godley ont en fait tous joué ensemble pour la première fois lorsque Godley et Creme, travaillant dernièrement en tant que designers sur Pan Books, ont signé un accord avec un label de courte durée pour enregistrer un single intitulé “I’m À côté de moi. Présenté sous le nom de Frabjoy et Runcible Spoon (Gouldman et Stewart ont joué sur la session, tandis que Godley et Creme avaient écrit le morceau), le single n’a pas réussi à lancer la paire en tant que Simon & Garfunkel local, mais a aidé à enfin préparer le terrain pour une future collaboration.

En tant que musiciens, ils avaient tous émergé de différentes directions de la scène beat explosive de 1963. Alors que l’ancien groupe de Gouldman, The Whirlwinds, s’était tourné vers Creme pour obtenir de l’aide avec une face B à l’un de leurs quelques singles américains et britanniques sortis en au milieu de la décennie, le partenariat n’allait pas durer. Les Whirlwinds sont devenus le groupe maison de la Jewish Lads Brigade locale, mais se sont dissous au début de 1965, certains membres, dont Gouldman, ont ensuite formé The Mockingbirds, qui mettait en vedette Godley à la batterie et est devenu un groupe d’échauffement pour la BBC. Top Of The Pops, puis transmis chaque semaine depuis Manchester. Lorsque Gouldman a suggéré qu’une de ses chansons, “For Your Love”, pourrait valoir la peine d’être enregistrée par son groupe, la maison de disques a rejeté l’idée. Le groupe de rock londonien The Yardbirds a repris la composition à la place et l’a emmenée jusqu’au numéro 3 au Royaume-Uni.

Decca a rapidement signé avec Gouldman un contrat solo et il a composé un morceau pour un film de Connie Francis, tout en écrivant de grands succès pour The Hollies (“Bus Stop”) et Herman’s Hermits (“No Milk Today”), entre autres. Il y avait plusieurs singles publiés pour The Mockingbirds sur une gamme de labels, dont certains qu’il a également écrits, mais aucun n’a pris la lumière de la même manière.

Stewart avait été membre de Wayne Fontana And The Mindbenders, qui avait atteint le sommet des charts américains et fait n ° 2 au Royaume-Uni avec “The Game Of Love”. Lorsque Fontana a démissionné en 1965, Stewart s’est engagé pour prendre le chant principal, mais, après un énorme succès avec “A Groovy Kind Of Love”, il y a eu un ralentissement marqué des fortunes commerciales du groupe. Gouldman avait déjà rejoint le groupe, à la basse, en mars 1968 (et avait également écrit l’un de leurs derniers singles) alors que quelques contrats d’édition américains perdaient du terrain et qu’un projet solo, The Graham Gouldman Thing, n’avait pas décollé.

Après The Mockingbirds, Godley a rejoint Creme pour sortir une chanson avec CBS sous le nom de “The Yellow Bellow Room Boom”. Gouldman avait aimé certaines de leurs démos et a joué un rôle déterminant dans l’implication du couple dans le contrat avec Marmalade Records pour le projet Frabjoy And Runcible Spoon.

Les Mindbenders étant désormais mis en veilleuse, Godley et Creme ont été invités à travailler avec Stewart et Gouldman aux Strawberry Studios, où Stewart était désormais partenaire. Gouldman y a créé des démos et s’est rapidement impliqué financièrement dans l’entreprise. Il a été chargé par les maîtres américains de la pop bubblegum, Jerry Kasenetz et Jeff Katz, de Super K Productions, de produire des chansons dans ce style, et Gouldman a négocié que Stewart, Godley et Creme deviennent le groupe interne pour le travail. Le projet de trois mois aux Strawberry Studios a donné lieu à un certain nombre de morceaux qui sont apparus sous différents noms.

Le tube à venir de Freddie Garrity “Susan’s Tuba” était une idée transmise à un artiste établi, mais Godley a contribué au chant principal à d’autres sorties, y compris “When He Comes”, facturé à Kasnat And Katz Fighter Squadron, et “Come” de Silver Fleet On Plane », mettant en vedette un crédit d’écriture pour Gouldman et ses patrons. Gouldman a également composé et chanté sur le smash bubblegum « Sausalito (Is The Place To Go) » pour Ohio Express, tandis que d’autres chansons ont été créées pour le Manchester Football Club.

Avec des rentrées d’argent plus régulières, il y avait maintenant la possibilité d’équiper correctement Strawberry Studios, et c’est là que commence vraiment la genèse de la 10cc.

Tandis que Gouldman retournait à New York pour travailler plus étroitement avec Kasenetz et Jeff Katz, le trio restant continuait à expérimenter. Le « Neanderthal Man », lourd de batterie, sorti sous le nom de Hotlegs, est devenu un succès surprise dans les charts et s’est classé n ° 2 au Royaume-Uni à l’été 1970. Il s’est même classé de l’autre côté de l’Atlantique, se classant n ° 22 dans le Billboard. annonces, et a été un succès important dans toute l’Europe.

Un suivi, “Lady Sadie”, et l’album parent, Thinks: School Stinks, n’ont pas réussi à répéter le même succès, mais il y avait suffisamment d’élan pour que Hotlegs s’assure une place de soutien lors d’une tournée avec Le blues moody, sur lequel Gouldman est retourné pour travailler.

En février 1971, il y avait un autre single de Godley and Creme, une reprise de Paul Simon“Cecilia”, sorti sous le nom de The New Wave Band et mettant en vedette un ancien membre des Herman’s Hermits à la guitare.

Le travail sporadique sur les disques d’autres musiciens, y compris une commande importante pour jouer sur deux albums de Neil Sedaka, a conduit à une sorte de moment de nirvana lorsque le trio, maintenant réuni avec Gouldman, qui était de retour des États-Unis une fois de plus, a décidé d’arrêter de travailler pour d’autres personnes et concentrent plutôt leurs énergies sur l’élaboration d’un projet de collaboration, où chaque membre pourrait contribuer.

Une chanson de Stewart et Gouldman, “Waterfall”, a été choisie au début de 1972 pour être envoyée à Apple Records, mais la réponse a été longue à venir. Au moment où cela s’est produit, les démos de cette chanson et de “Donna”, un pastiche des années 50, avaient trouvé leur chemin jusqu’au DJ Jonathan King, qui n’a pas perdu de temps pour les signer sur son propre label et les baptiser 10cc. Le 28 septembre 1972, le groupe apparaît pour la première fois sur Top Of The Pops, et « Donna » commence à décoller…

