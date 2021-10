Strange Glitch interrompt Tyra Banks pendant le segment de points bonus

À la fin de l’épisode Dancing With the Stars de lundi soir, il y a eu un problème de clignotement et vous le manquerez qui a interrompu les derniers instants de l’animatrice Tyra Banks. Banks était en train de demander aux juges ce qu’ils pensaient des tentatives des danseurs d’intégrer des mouvements spéciaux du Mickey Challenge lorsqu’un étrange problème audio a été entendu. L’épisode de lundi était le premier de la semaine Disney en deux parties, se concentrant sur les héros des films Disney. Mardi, les couples danseront sur des chansons mettant en valeur les méchants.

Après avoir rappelé aux téléspectateurs comment fonctionnait le Mickey Challenge, Banks a présenté la juge Carrie Ann Inaba pour entendre ses réflexions sur la façon dont cela a fonctionné. Pendant qu’elle parlait, Banks a été soudainement interrompue par un court extrait d’une chanson de Disney. Cela l’a déconcertée pendant un très bref instant avant que le vétéran de la télévision ne l’écarte. « Oh, c’est la télévision en direct chérie. Les choses arrivent juste », a-t-elle dit avant qu’Inaba ne commence.

Tyra n’est pas coupée pic.twitter.com/ME1lGbdOZa – Erin Williams (@AlyssaJ4626) 12 octobre 2021

Le Mickey Challenge était une nouvelle fonctionnalité introduite dans la semaine Disney de cette année. Chaque couple a reçu un mouvement de danse spécifique de Mickey Mouse qui devait être intégré à sa chorégraphie. Le couple qui a été le meilleur dans ce domaine a obtenu deux points supplémentaires, en plus de leur score des juges. Ces deux points supplémentaires sont allés au chanteur country Jimmie Allen et à sa partenaire professionnelle, Emma Slater. Cela les a amenés à 32/40.

Le meilleur score de la soirée est allé à Melora Hardin et Artem Chigvintsev, qui ont obtenu un 36/40. Cependant, personne n’a été éliminé en fin de soirée, car un épisode de la Disney Week ne peut pas se terminer par un retour à la maison ! Le prochain épisode de DWTS sera diffusé mardi à 20 h HE sur ABC.

Le problème n’était certainement pas aussi grave que l’erreur de Banks à la fin d’un épisode de la saison 29. Banks a annoncé les couples incorrects qui figuraient dans les deux derniers. Banks a plus tard attribué l’erreur aux noms figurant sur sa carte de manière incorrecte. « En parlant de vote, nous voulons clarifier quelque chose qui s’est passé la semaine dernière alors que nous annoncions les résultats », a-t-elle déclaré dans l’épisode suivant. « Ne vous méprenez pas, tous vos votes ont été définitivement comptés, et les deux bons couples du bas ont été nommés. Cependant, ce que vous n’avez pas vu, c’est qu’il y avait un problème technique en coulisses qui a entraîné l’inscription des noms sur mes cartes. incorrectement. »

La saison dernière, c’était la première fois que Banks accueillait. Elle a remplacé les hôtes de longue date, Tom Bergeron et Erin Andrews. Bien que de nombreux fans se soient opposés, elle a été ramenée pour une deuxième saison cette année.