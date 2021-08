Stranger In Blue Suede Shoes: Le pionnier progressiste Kevin Ayers

Même si tu ne savais rien de Kévin Ayers, un coup d’œil sur une carrière qui comprenait la co-fondation de Soft Machine, puis l’enregistrement pour Harvest, Island et Virgin, vous dirait que c’était un musicien de rock progressif très important.

La prééminence du chanteur, auteur-compositeur et guitariste anglais ne se mesure pas vraiment dans les charts. Ayers n’a jamais fait les best-sellers britanniques pendant ses jours avec Soft Machine ou en tant qu’artiste solo, mais l’étendue de son travail a ouvert la voie à de nombreux autres musiciens psych-rock, tout comme son contemporain Syd Barrett l’a fait pour une plus grande reconnaissance, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. de Pink Floyd.

Né le 16 août 1944 à Herne Bay, en Angleterre, Ayers a joué un rôle clé dans le développement de la scène de Canterbury des années 1960 qui a donné naissance à Soft Machine. Leur premier album, enregistré pour ABC/Probe aux États-Unis, a fait une impression mineure dans les charts là-bas, et ils ont ouvert pour Jimi Hendrix lors de sa deuxième tournée américaine. On s’en souvient aussi, bien sûr, comme le point de départ d’un autre grand individu britannique, Robert Wyatt.

En quittant Soft Machine, Ayers a signé avec Harvest et a commencé sa carrière solo avec l’album Joy Of A Toy à la fin de 1969. Il a publié régulièrement de la musique pour eux pendant plusieurs années, puis a déménagé à Island. Le premier bassiste du groupe de Kevin, The Whole World, n’était autre qu’un jeune et ambitieux Mike Oldfield.

En 1974, Ayers a collaboré deux fois sur disque avec Brian Eno, alors que ce dernier artiste regardait au-delà Musique Roxy pour son inspiration : sur Island avec le 1er juin 1974, qui mettait également en vedette Nico et John Cale, et sur Caroline/Virgin avec Lady June’s Linguistic Leprosy.

Porté par un groupe restreint de créateurs de goûts, dont le diffuseur de la BBC John Peel, Ayers a continué à faire des albums tout au long des années 1980 pour une variété de labels. Il revient chez Virgin en 1988 pour Falling Up, mais devient alors une sorte de reclus, vivant dans le sud de la France.

Il a fait une autre apparition en tant que leader avec l’album 2007 du label LO-MAX, The Unfairground, qui comprenait des amis d’autrefois tels que Phil Manzanera, Bridget St. John et Hugh Hopper, ainsi que des admirateurs modernes de tels des groupes comme Teenage Fanclub et Gorky’s Zygotic Mynci. Kevin figure dans l’histoire et la liste de lecture Really Sayin’ Somethin’ des meilleurs morceaux de créations orales, que vous pouvez trouver ici, avec son grand “Stranger In Blue Suede Shoes”. Kevin est décédé en France à l’âge de 68 ans le 18 février 2013.

