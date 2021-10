Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est beaucoup mieux dans la bande-annonce de TGS, à venir le 18 mars

Le spectacle TGS 2021 de Square Enix vient de se terminer, et l’un des plus grands faits saillants a été une nouvelle bande-annonce pour Étranger du paradis : Final Fantasy Origin. En plus de montrer une nouvelle tranche de gameplay, la bande-annonce a également révélé la date de sortie du jeu.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Le RPG d’action développé par Team Ninja arrive le 18 mars sur PC (EGS), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Le jeu apparaît beaucoup plus raffiné dans ce nouveau gameplay. Les couleurs en particulier sont plus éclatantes et l’image dans son ensemble est plus nette.

Cela s’explique en partie par le fait que l’une des nouvelles zones montrées est inspirée du Sunleth Waterscape de Final Fantasy 13, mais vous pouvez certainement voir une grande augmentation des personnages et des détails environnementaux.

Pour vous aider à vous convaincre de ces mises à niveau, Square Enix lance un autre essai (démo) pour Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin sur PS5 et Xbox Series X/S. La nouvelle démo déverrouille le multijoueur pour la première fois et comprend une nouvelle zone – les zones humides de Refrin. Vous aurez également accès à de nouveaux emplois, ce qui devrait rendre les combats plus intéressants.

Il y a aussi un nouveau PNJ amical que vous pouvez emmener avec vous. La meilleure partie est que la démo est disponible jusqu’au 11 octobre, alors téléchargez-la.

Si vous êtes curieux de savoir comment le jeu a changé ces derniers mois, ne cherchez pas plus loin que le tout nouvel aperçu d’Alex Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin où il examine l’évolution du combat et ce que le jeu prend de Final Fantasy 13.