Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est une exclusivité Epic Games Store sur PC

La dernière bande-annonce de Étranger du paradis : Final Fantasy Origin a confirmé que le jeu sera lancé le 18 mars 2022 et semble également confirmer que le titre sera une exclusivité Epic Games Store au lancement.

Si vous êtes un joueur Steam dévoué et que vous vouliez faire l’expérience des absurdités alimentées par le chaos de Jack et de ses copains au lancement, nous avons peut-être de mauvaises nouvelles pour vous : il semble que le jeu soit exclusif à Epic Games Store uniquement pour le prévisible.

Parfois, nous verrons des jeux lancés sur Epic Games Store arriver sur d’autres plateformes plus tard (de la même manière que PlayStation ou Xbox obtiennent des accords d’exclusivité d’un an), mais la marque et le marketing de la dernière expérience Final Fantasy de Square Enix suggèrent que nous ne serons que voir le jeu sur la vitrine Epic pour le moment.

Les joueurs PC ne pourront pas non plus jouer à une démo pour le jeu – c’est un avantage réservé à ceux qui possèdent du matériel PS5 et Xbox Series X/S. Si vous voulez essayer la démo et que vous avez l’accès approprié via la console, vous avez jusqu’au 11 octobre pour voir de quoi il s’agit. Nous vous promettons que cela semble un peu mieux maintenant qu’il ne l’était lorsqu’il a été annoncé pour la première fois plus tôt cette année.

Notre propre Alex Donaldson a joué une bonne partie du jeu et a noté que Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin apporte une « poubelle glorieuse, du meilleur genre ». Donnez une lecture à son aperçu ; c’est assez perspicace sur le genre d’expérience que vous pouvez vivre dans ce jeu particulier.

Le RPG d’action développé par Team Ninja arrive le 18 mars sur PC (EGS), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.