Stranger of Paradise Final Fantasy Origin pratique

La semaine dernière, j’ai pu jouer Étranger du paradis : Final Fantasy Origin encore une fois, jouer une nouvelle version qui fait suite à la version d’essai publiée il y a quelques mois. Cette nouvelle version du jeu a également beaucoup à offrir. D’une part, il présente de nombreuses améliorations et ajustements basés directement sur les commentaires des fans du premier essai. Deuxièmement, il plonge un peu plus dans de nombreuses fonctionnalités du jeu, en offrant en particulier un aperçu plus approfondi de certains des emplois disponibles, y compris les catégories d’emplois « avancées ». Il y a aussi plus d’intrigues d’histoire, un nouveau membre du groupe et d’autres considérations curieuses.

Le plus curieux de tous, cependant, est le nouveau domaine que j’ai pu explorer dans ce nouveau manuel. Appelé les zones humides de Refrin, il ressemble de manière frappante à une zone d’un autre Final Fantasy et taquine sur les bords de ce qu’est vraiment la nature de l’histoire de FF Origin.

Pour être précis – cette nouvelle zone est clairement à tout le moins inspirée par le Sunleth Waterscape, une zone de Final Fantasy 13. La mélodie mémorable de la mélodie hummable de Sunleth se faufile dans et hors de la musique de la zone – qui est beaucoup plus sombre et inquiétante que dans FF13 – et le mécanicien unique de cette zone fait un retour.

Pour ceux qui n’ont pas mémorisé toutes les rides des jeux Final Fantasy principaux dans un acte de nederry hyper-triste, comme je l’ai fait, Sunleth Waterscape a présenté un mécanisme où les joueurs pouvaient interagir avec des orbes mystérieux pour changer le temps, qui à son tour eu un effet d’entraînement sur votre navigation dans la zone. Il en est de même pour les zones humides ; c’est soit sec, soit pluvieux, avec des orbes qui vous font basculer entre les deux. Dans les zones humides de Refrin de FF Origin, cela ouvre de nouvelles voies et est crucial pour vous frayer un chemin à travers ce qui est finalement un niveau assez linéaire, bien qu’il se tord et se retourne sur lui-même de diverses manières.

Faire pleuvoir fera s’étendre les racines des arbres, créant de tout nouveaux chemins tout en bloquant les autres. Bien entendu, arrêter la pluie inverse la tendance – et traverser la zone vous oblige à travailler au coup par coup dans les deux contextes. Il s’agit essentiellement de résoudre des énigmes extrêmement légères ; vous grimpez haut quand il pleut jusqu’à un endroit que vous ne pouviez pas atteindre quand il était sec – mais ensuite laissez tomber une corde à l’endroit où vous avez commencé, de sorte que quand il est à nouveau sec, vous pouvez utiliser cette corde comme raccourci vers une zone auparavant inaccessible . De plus, la version pluvieuse peut avoir des flaques d’eau et autres, qui peuvent être utilisées pour intensifier la magie de l’élément Tonnerre – ce qui se trouve être la faiblesse de quelques bêtes dans cette zone.

Ce que tout cela signifie dans les limites de l’histoire est à deviner. Cette zone canalise clairement FF13, avec des gadgets, de la musique et un aspect visuel similaire à l’une des zones de ce jeu. Mais cela reste définitivement dans le monde de FF1 – vous consultez clairement la carte du monde de FF1 entre les missions, et cette étape se déroule quelque part près de la zone «Western Keep» de ce jeu. Une grande partie de l’histoire reste entourée de mystère. Le nom “Final Fantasy Origin” suggère une préquelle du tout premier FF, tandis que “Stranger of Paradise” et les vêtements initiaux de la fête suggèrent qu’il s’agit d’une histoire d’étrangers entrant dans le monde de FF. Mais maintenant, nous avons des allusions lourdes et des clins d’œil aux autres FF, ce qui est curieux.

Au combat, Strange of Paradise reste impassible dans ses inspirations. Square Enix voulait clairement faire un jeu de style Souls, alors ils ont contracté Team Ninja, un studio qui avait déjà fait un assez bon Souls-like dans Nioh. Cependant, il s’agit toujours d’un jeu Final Fantasy. Le résultat est un jeu curieux qui se gère comme Souls et a le même genre de mécanique (un équivalent de feu de joie, par exemple), mais est beaucoup plus indulgent. Il possède également des paramètres de difficulté, y compris une option axée sur la narration qui réduit vraiment les choses afin que vous puissiez simplement profiter du paysage.

Ce que j’aime vraiment dans le combat de FF Origin, c’est la portée de celui-ci. Être davantage un jeu de rôle traditionnel signifie plus d’options pour le joueur, et dans cette nouvelle démo, nous en voyons l’ampleur. Il ne s’agit pas seulement d’avoir des agrafes de Final Fantasy comme des mages noirs, blancs et rouges, des chevaliers de type Paladin ou des pugilistes au poing – il s’agit également d’avoir chacun un ensemble de mouvements unique qui peut être utilisé aux côtés d’autres pour créer un style de combat qui vous est propre.

Vous pouvez emporter jusqu’à deux emplois avec vous à tout moment, et mon combo préféré est rapidement devenu Dragoon et Red Mage. Le mage rouge m’a donné un peu de magie pour chaque situation, ce qui était pratique, tandis que le dragon était juste… assez génial, vraiment. Le style de combat du dragon FF n’est pas tout à fait le mouvement de lance typique, et Stranger of Paradise parvient à bien le différencier des lances ordinaires dans ce sens. Spamming Jump à plusieurs reprises lorsqu’un ennemi est laissé vulnérable se sent puissant et super satisfaisant.

Ces classes sont également réparties entre les membres du groupe que vous pouvez amener en tant qu’alliés de l’IA. Un nouveau personnage apparaît dans cette démo (une mystérieuse fille appelée Neon) en plus des deux frères que nous avons rencontrés la dernière fois. Vous pouvez emmener deux alliés dans chaque mission, ce qui signifie en théorie que vous créez un chargement de quatre emplois – deux pour le protagoniste contrôlé par le joueur Jack, puis choisissez deux alliés de l’IA qui ont des emplois qui complètent ces choix. La nouveauté de cette version du jeu est un système où vous pouvez exercer un peu plus de contrôle sur vos alliés en leur donnant des commandes rudimentaires ou en dépensant de la « Résonance », une ressource de recharge, pour les mettre dans une sorte d’état de pompage hyper-agressif. . Cela peut être particulièrement utile dans un pincement.

En dehors des combats, cette nouvelle démo donne également un aperçu du déroulement général du jeu. Comme je l’ai mentionné, le surmonde de FF1 apparaît comme une carte du monde basée sur un menu. Les missions sont présentées ici avec des éléments tels que leurs récompenses potentielles répertoriées clairement. Chaque niveau peut être rejoué plusieurs fois pour cultiver des gouttes et de l’expérience – ou vous pouvez vous attaquer à des quêtes secondaires, qui semblent être des objectifs alternatifs définis dans les mêmes zones. Encore une fois, cela distingue le jeu de Souls, en définissant moins un monde que vous explorez progressivement et plus une carte plus grande que vous parcourez à différents endroits. Choisir des missions sur la carte me donne presque l’impression d’une autre série avec laquelle Team Ninja a une certaine expérience – les jeux Musou/Warriors.

En effet, je pense que la similitude superficielle avec Warriors semble également être un peu plus profonde. C’est quelque chose dans l’ambiance de ce jeu. Final Fantasy est souvent un peu po-face et sérieux, du moins dans la façon dont il se considère comme une série de jeux vidéo de prestige. FF Origin est quelque chose de relativement rare pour la série : c’est trash. Il a l’air un peu bon marché, mais propose ensuite une gamme surprenante d’options de jeu. On dirait que ce sera de la nourriture réconfortante de jeu vidéo. Je ne pense pas exactement que ce sera un prétendant au match de l’année l’année prochaine. On n’a pas l’impression que ce sera aussi fort que Nioh, par exemple. Ce n’est pas l’ambiance que je reçois – mais c’est juste comme un amusement vraiment bon et idiot.

Une partie de ce plaisir réside dans le caractère stupide et démesuré pour lequel le jeu a été fortement mémorisé lors de son annonce. Vous savez, je suis ici pour tuer le Chaos, tout ça. Plus de cela continue ici. Lorsque le nouveau membre du groupe, Neon, se déverse dans un monologue d’anime classique, voici ma motivation, le protagoniste Jack la regarde juste en face et décrète “Conneries” avant de sortir son téléphone pour annuler la conversation en faisant exploser sa musique. fort. Alors que le rap metal au son vraiment horrible résonne dans les salles sacrées du sanctuaire du Chaos, un lieu vraiment emblématique de Final Fantasy, il est clair que ce jeu est différent. Je me surprends à rire, mais je ne pense pas que j’en ris. Je pense que FF Origin pourrait être dans le coup. Ou du moins je l’espère.

Et ainsi aussi cela continue. Vous n’y pensez pas comme le poing maladroit de Warriors of Light de ce jeu, et comme leur chef en herbe vêtu de fedora crie “Seeya!” à un être magique transcendant alors qu’il le déchire en morceaux. C’est poubelle ! Des ordures glorieuses, du meilleur genre. Auparavant, j’ai dit que le jeu avait un problème de tonalité – mais les attentes se sont ajustées, cela me gagne lentement. J’embrasse le schlock. Et je pourrais bien finir par l’aimer.